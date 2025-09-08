En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت مسافرگیری در ۳ ایستگاه خط یک مترو

مدیر ارشد خط یک متروی تهران اعلام کرد: در راستای اجرای پروژه بهسازی و نوسازی مسیر ریلی بخش جنوبی خط یک، محدودیت‌های موقت در مسافرگیری این بخش از آغاز ساعات بهره‌برداری روز چهارشنبه ۱۹ شهریور تا پایان ساعات بهره‌برداری روز جمعه ۲۱ شهریور اعمال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۷۹
| |
2774 بازدید
|
۱

محدودیت مسافرگیری در ۳ ایستگاه خط یک مترو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجتبی بیات با بیان اینکه این عملیات در حدفاصل پایانه جنوب تا ایستگاه علی‌آباد انجام می‌شود، گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، پایداری زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت سفر مسافران در آینده صورت می‌گیرد و هرچند موجب محدودیت موقت در تردد خواهد شد، اما آثار مثبت آن در افزایش مطلوبیت خدمات مشهود خواهد بود.

وی افزود: در طول اجرای عملیات، اتوبوس‌های رایگان از ایستگاه علی‌آباد به سمت پایانه جنوب و بالعکس و همچنین ون‌ها و تاکسی‌های رایگان از ایستگاه شهید بخارایی به ایستگاه متروی علی‌آباد و پایانه جنوب، مسافران را از ساعت ۰۴:۳۰ تا ۲۳:۰۰ جابه‌جا می‌کنند. همچنین پذیرش مسافر در ایستگاه‌های علی‌آباد و پایانه جنوب نیز توسط شرکت بهره‌برداری مترو در این مدت به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

بنابر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، بیات در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مسافران در استفاده از ناوگان جایگزین طی این مدت، نقشی مؤثر در روان‌سازی تردد دارد و اطمینان داریم نتایج این بهسازی‌ها در ارتقای ایمنی و رضایتمندی شهروندان به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مترو پایانه جنوب مسافرگیری
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختلال در خط یک مترو به دلیل ورود به محدوده قطار
اعمال محدودیت فعالیت در خط ۷ مترو تهران
حرکت قطارهای خط یک متروی تهران به حالت عادی بازگشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
خیر باشه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZHj
tabnak.ir/005ZHj