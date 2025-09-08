وحدت رمز پیروزی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی بود

«سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق و عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در سخنرانی خود در سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی بر اهمیت انسجام امت اسلامی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
به گزارش تابناک؛ حکیم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران گفت: وحدت، انسجام و هماهنگی میان رهبری، مردم و نظام اسلامی از مهمترین عوامل قدرت و پیروزی ایران در این نبرد بود.
وی با انتقاد از ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش قدرت و توسعه اسرائیل، خاطرنشان کرد: چگونه میتوان از توسعه اسرائیل سخن گفت در حالی که این رژیم تنها از طریق تجاوز به سرزمینهای مسلمانان و کشورهای دیگر در پی گسترش خود است؟ این سیاست، جهان اسلام را با چالشهای بزرگی روبهرو میکند و بنابراین هیچ راهی جز اتحاد سیاسی، اجتماعی و مردمی برای مقابله با این تهدید وجود ندارد؛ چراکه تسلیم در برابر تجاوز صهیونیستها موجب پراکندگی امت اسلامی و هدف قرار گرفتن پیاپی ملتها خواهد شد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر در منطقه تأکید کرد: تجاوزهایی که علیه فلسطین، غزه، لبنان، یمن، سوریه و حتی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، به دلیل آن است که دشمن ضعف در وحدت امت اسلامی را مشاهده میکند. اگر ما متحد باشیم و این اتحاد را در عمل به تصویر بکشیم، قادر خواهیم بود با قدرت در برابر این تجاوزها و چالشها بایستیم و عزت اسلام را به جهانیان نشان دهیم.
