پلیس نامحسوس همه‌جا هست!

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۱۰ هزار خودروی متخلف در بزرگراه‌های پایتخت توسط پلیس نامحسوس توقیف شده است.
پلیس نامحسوس همه‌جا هست!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ هزار و ۵۵۵ وسیله نقلیه متخلف در بزرگراه‌های پایتخت توسط پلیس نامحسوس توقیف شده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس نامحسوس در قلب پلیس راهور تهران بزرگ قرار دارد و با استفاده از خودرو‌هایی با پلاک شخصی و پلاک پلیس، به‌صورت نامحسوس و به طور ویژه در معابر شهری و تمامی بزرگراه‌های پایتخت به‌صورت مستمر و نامحسوس حضور فعالی دارند.

سرهنگ کشیر در ادامه با تشریح آمار توقیف‌ها بر اساس نوع کاربری وسایل نقلیه افزود: خودرو‌های سواری با بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۷ فقره توقیف، در صدر قرار دارند. در رتبه‌های بعدی، وانت‌ها با ۲۲۷ دستگاه، کامیون و کامیونت با ۲۶ دستگاه، تاکسی‌ها با ۱۸ دستگاه، موتورسیکلت‌ها با ۱۷ دستگاه و در نهایت اتوبوس و مینی‌بوس با ۴ دستگاه توقیف‌شده در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، پلیس نامحسوس در سطح پایتخت موفق به اعمال قانون به هزاران فقره تخلف رانندگی شده است. در این میان، حرکت مارپیچ با حدود ۱۴ هزار فقره، بیشترین سهم را در میان تخلفات ثبت‌شده داشته است.

در رتبه‌های بعدی، تجاوز از سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر حدود ۷ هزار فقره، تجاوز از سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر با بیش از ۵ هزار فقره قرار دارند. همچنین عبور از محل ممنوع و عدم رعایت حق تقدم عبور با حدود ۲ هزار فقره، از دیگر تخلفات پرتکرار ثبت‌شده توسط پلیس نامحسوس بوده‌اند.

سرهنگ کشیر در ادامه‌ی روند برخورد با تخلفات گفت: عدم استفاده از کمربند ایمنی با بیش از ۱۲ هزار فقره، عدم استفاده از کلاه ایمنی با حدود ۱۰ هزار فقره، و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی با حدود ۱۰ هزار فقره، از جمله تخلفاتی هستند که برخورد قانونی با آنها صورت گرفته است. همچنین عدم حرکت بین خطوط با حدود ۸ هزار فقره و استفاده از شیشه دودی غیرمجاز با بیش از ۴ هزار فقره توسط پلیس نامحسوس اعمال قانون شدند.

سرهنگ کشیر در پایان خاطرنشان کرد: پلیس نامحسوس با تمامی وسایل نقلیه، اعم از سواری، موتورسیکلت، خودرو‌های سنگین و ... برخورد و اعمال قانون انجام می‌دهند و هیچ‌گونه تخلفی از دید پلیس نامحسوس پنهان نمی‌ماند؛ از توقف‌های غیرمجاز در پیاده‌رو گرفته تا سرعت و سبقت غیرمجاز، تخلفات حادثه‌ساز همگی تحت رصد دقیق و بی‌وقفه پلیس نامحسوس قرار دارند.

