رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اعلام افت میانگین نمره دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۴ گفت: امسال میانگین نمرات در پایه دوازدهم نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ طبق اعلام مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم در سال ۱۴۰۴ در مجموع رشته‌های ریاضی، انسانی، تجربی و علوم معارف، ۱۰.۱۵ است.

سال گذشته نیز میانگین معدل نمرات دانش‌آموزان در پایه دوازدهم حدود ۱۰ بوده است. در حالی که باید تا پایان برنامه هفتم توسعه میانگین نمرات دانش‌آموزان ۲.۵ نمره افزایش پیدا کند، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون افزایش معدل محقق شده است؟

محسن زارعی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به این موضوع توضیح داد: «در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده تا پایان برنامه، ۲.۵ نمره بر معدل دانش‌آموزان در دوره دوم اضافه شود، اما تکلیفی مشخص نشده که این افزایش نمره سالانه باشد یا در آخر برنامه هفتم توسعه محقق شود. سال گذشته میانگین نمره دانش‌آموزان تا نیم نمره افزایش داشت، اما امسال افزایش نمره نداشته‌ایم، بلکه نمرات افت هم کرده‌اند. باید تلاش کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه تا ۲.۵ نمره افزایش داشته باشیم.»

میانگین نمره رشته علوم انسانی ۸.۶۵

زارعی با اشاره به جزئیات میانگین نمرات در رشته‌های مختلف دانش‌آموزان در یک ارزیابی طولی در یک سال تحصیلی در مقایسه با نمرات پایه دوازدهم نسبت به نمره‌های همان دانش‌آموزان در پایه یازدهم گفت: «میانگین نمرات پایه دوازدهم آزمون نهایی خرداد سال ۱۴۰۴ در رشته علوم تجربی ۱۱.۳۰، ریاضی فیزیک ۱۱.۵۱، علوم و معارف اسلامی ۱۰.۹۰ و پایین‌ترین میانگین نمره با ۸.۶۵ به رشته ادبیات و علوم انسانی تعلق دارد. افت نمره در رشته ادبیات و علوم انسانی منفی ۰.۴۲، رشته تجربی منفی ۰.۲۲، رشته ریاضی مثبت ۰.۲۵ و رشته معارف منفی ۰.۲۱ است؛ یعنی فقط در رشته ریاضی افزایش میانگین معدل داشته‌ایم.»

هنوز آمار مربوط به سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ منتشر نشده و فقط سهم سوابق تحصیلی در عدالت آموزشی در سال ۱۴۰۲مشخص شده است. زارع در این‌باره گفت: «مطالعات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ سهم دانش‌آموزان دهک‌های کم‌درآمد (دهک‌های ۱ تا ۴) که نزدیک به ۲۹ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شوند، در کسب رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ آزمون علوم تجربی به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین دهک‌های ۵ تا ۷ که حدود ۳۳ درصد داوطلبان را تشکیل می‌دهند، شاهد افزایش بیش از یک‌ونیم برابری در سهم رتبه‌های برتر هستیم. در مقابل، سهم دانش‌آموزان پردرآمد (دهک‌های ۸ تا ۱۰) در رتبه‌های برتر کاهش ۲.۹ درصدی داشته است.»