قیمت خودرو: خودروهایی که ارزان شدند

آن‌گونه که روند بازار خودرو در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۶۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش تابناک به نقل از بازار،در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو ۵ میلیون تومان ارزان شد و به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز ۹۵۰ میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ هم ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم ۵ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۷۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۷۵ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم ۶۶۵ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۵۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ هم ۶۴۵ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵۴۰ میلیون تومان شده است.

