پزشکیان: اتحاد مسلمانان، مهارگر اسرائیل و آمریکا خواهد بود

رئیس جمهور، تاکید کرد که آیا اگر جامعه اسلامی باهم بود اسرائیل، آمریکا یا هر کشور دیگری جرات می کرد که به مسلمانان چپ نگاه کرده و حق و حقوق مسلمانان را ضایع کند؟

مسعود پزشکیان امروز ( دوشنبه 17 شهریور) در سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، بیان کرد: امیدوارم این نشست و جلسه‌ها منجر به وحدت و انسجامی شود که رسول خدا (ص) برای آن وحدت و انسجام بین تمام مردم دنیا آمد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: هر روز نماز می خوانیم و می گوییم خدایا ما را به راه راست هدایت کن. رسول خدا وقتی که آمد، در اولین کاری که انجام داد به اقوام و قبایلی که در حال جنگ بودند و صدها سال به جان هم افتاده بودند، دستور داد تا باهم پیوند برادری ببندند. در همان نماز باهم پیوند برادری بستند. گفتن این حرف ساده است که باهم برادر شوید. تا دیروز پدر و برادر هم را کشته بودند، اما با دستور پیامبر(ص) باهم برادر شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: رمز موفقیتی که رسول خدا به دست آورد، در قدم اول این بود که به قبایل و اقوامی که دشمن خونی هم بودند دستور داد تا باهم برادر شوند. بعد از 10 سال مکه را فتح کرد و بعد از شکست بت ها در مکه سخنرانی کرد. در سخنرانی که بعد از شکستن بت ها انجام داد، اعلام کرد آنهایی که مسلمانان را از مکه بیرون کرده بودند و کشته بودند، وقتی تسلیم شدند پیامبر اسلام فرمود که از این به بعد مسلمانان باهم برادر هستند. پیامبر اسلام اعلام کرد که مسلمان برادر مسلمان است.

رئیس جمهور، تصریح کرد: آیا ماپیروان این پیامبر هستیم؟ اگرپیروان این پیامبر هستیم، چرا 72 ملت هستیم؟ چرا در مقابل دیدگان ما رژیم سفاک در حال تکه تکه کردن و گرسنه نگهداشتن مسلمانان است؟ چرا در این شرایط به اختلاف های خود دامن می زنیم به جای اینکه ید واحد شویم؟ آیا اگر جامعه اسلامی باهم بود اسرائیل یا آمریکا یا هر کشور دیگری جرات می کرد که به مسلمانان چپ نگاه کرده و حق و حقوق مسلمانان را ضایع کند؟

پزشکیان در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مسلمانان ید واحد بودند، این اتفاق ها می افتاد؟ غیر ممکن است. مشکل ما هستیم. مشکل اسرائیل یا آمریکا نیست. مشکل اختلاف ها و تفرقه ها و دعواهایی است که ما باهم داریم. از خودمان باید شروع کنیم. اگر توانستیم آن وحدت و انسجامی که رسول خدا دستور داده، در عمل پیاده کنیم، نه در حرف، اسرائیل یا هر کس دیگری جرات نمی کند این آسیب ها را به مسلمانان وارد کرده و شرم هم نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: زن وبچه مردم را می کشند و صدای کسی در نمی آید. بعد هم توجیه می کنند. بعد اگر در جوامع اسلامی یک اتفاق رخ دهد می گویند این ها حقوق بشر را زیرپا گذاشته‌اند.

مقصر ما هستیم که باهم اختلاف کردیم

وی در ادامه تاکید کرد: کدام حقوق بشر؟ آن حقوق بشری که شما آن را اجرا می کنید؟ حقوق بشری که به کودکان وزنان رحم نمی‌کنید. به مریض ها رحم نمی کنید و در حال نسل کشی هستید؟ امام حسین (ع) در کربلا فرمود که اگر دین ندارید، مرد باشید. این ها از انسانیت بویی نبردند. ولی مقصر ماهستیم که باهم اختلاف کرده و آنها توانستند اختلاف های ما را روز به روز بیشتر کرده وبعد دعوا راه بیاندازند تا اسلحه های خود را به کشورهای اسلامی بفروشند. بعد نفت و منابع کشورهای اسلامی را ببرند. ما را به دعوا باهم انداختند.

ما با هیچ کشور مسلمانی اختلاف نخواهیم کرد

وی افزود: ما با هیچ کس دعوا نخواهیم کرد. ما با هیچ کشور مسلمانی اختلاف نخواهیم داشت. ما با تمام قدرت به وحدت و انسجام امت اسلامی معتقد و پایبند هستیم. معتقد و پایبند هستیم که مسلمانان باید باهم ید واحد شوند. حضرت علی (ع) در وصیت خود که چکیده تجربه یک عمر زندگی انسان است، می فرماید که نماز می خوانید و دعوا می کنید؟ دعوا می کنید و روزه می گیرید؟ برای چه روزه می گیرید؟ روزه و نماز برای وحدت است.صراط مستقیم یعنی پیمان و وحدت با خدا. اگر وحدت داشته باشیم مسلمان هستیم. هر روز نماز بخوان، اما به دنبال اختلاف باش. دیگر نماز و روزه فایده ندارد. روزه می گیریم که با برادران خود برادری کرده و حق راپیاده کنیم.

اگر بتوانیم عدالت را در جامعه پیاده کنیم هیچ قدرتی نمی تواند ما را زمین گیر کند

رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: ما اگر بتوانیم حق و عدالت را در جامعه پیاده کنیم، هیچ قدرتی ما را زمین گیر نخواهد کرد. هیچ قدرتی نمی تواند بر ما غلبه کند. این مردم هستند که سرمایه یک نظام و حکومت هستند. ما خدمت گزاران مردم هستیم. ما وظیفه داریم در بین مردم بر اساس عدالت و انصاف جدای از مذهب، جنسیت، قومیت و نژاد حکم و رفتار کنیم. شما بزرگان دین و مذاهب هستید. شما باید این پیام رسول خدا را در بین مردم ابلاغ کنید که ما مسلمانان باهم بردار هستیم.

اگر در عمل باهم برادر باشیم دیگر تفرقه افکنی امریکا و اسرائیل بی اثر است

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همه این رفتارهایی که در مذهب انجام می دهیم برای وحدت و انسجام است. ما باهم برادر هستیم. ما با فلسطینی ها، عراقی ها، مصری ها، قطری ها و با همه مسلمانان برادر هستیم. پیمان برادری می بندیم. با اعتقاد و باور می گوییم برادر هستیم، نه در شعار.اگر در عمل بتوانیم این نگاه را پیاده کنیم، آمریکا و اسرائیل از اینکه بتوانند در جوامع اسلامی تفرقه ایجاد کنند، ناامید خواهند شد. همه این ها به ما بستگی دارد. اگر آمریکا و ارسائیل در ایران نتوانستند نیت های پلید و شوم خود راپیاده کند، درست است که ما موشک داشتیم و رزمندگان ما با جانفشانی های خود سیلی محکمی به آنان زدند، ولی سیلی محکم تر را مردم ما زدند. وحدت و انسجام مردم ما بود که آنان را ناامید کرد.

مردم ایران با وحدت خود آب پاکی را روی دست اسرائیل و آمریکا ریختند

وی افزود: آنها تصور می کردند می آیند و با چند موشک مردم به خیابان ها می ریزند. در تمام رسانه‌ها و اخبار خود دل به این بسته بودند. مردم آب پاکی روی دست آنان ریختند. مردم ما و مسلمانان در مقابل ظلم ، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد. این پیام ایران و مردم ایران به آنان بود. همه کشورهای اسلامی تجاوز اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند. ما قدردانی می کنیم از همه این کشورها و مواضعی که اتخاذ کردند. اما به نظر من کافی نیست. ما می توانیم قوی تر و محکم تر و منسجم تر در مقابل صفی که مقابل مسلمانان تشکیل داده اند، بایستیم. اگر ید واحد شویم، مردم خود را به عزت خواهیم رساند. خدا کتابش را فرستاده تا مسلمانان را به عزت برساند. ما به خاطر اختلاف ها مشکل داریم. ما را به جان هم انداختند تا نیت ها پلید خود را اجرایی کنند. باید کاری کنیم تا عزت را برای همه جوامع اسلامی به ارمغان بیاوریم.

وی در پایان بیان کرد: مشکل در عمل هست. مشکل جای دیگر نیست. امام علی (ع) می فرماید اگر جامعه دچار گرفتاری و مشکلات هست، بروید اختلاف های خود را حل کرده و توبه کنید. هیچ حمد کننده‌ای جز خدا شخص دیگری را حمد نکند و هیچ ملامت کننده ای جز خودش شخص دیگری را ملامت نکند. مشکل من هستم. اگر ما صادقانه و بر مبنای عدالت عمل کنیم، طرف مقابل تسلیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: مشکل این است که برخورد ما با دیگران بر اساس تقوا و عدالت نیست. این مشکل ما است. این مجمع و علما آغازی هستند در جهت شکستن این دیوار تفرقه، و برادری کردنی که رسول خدا در مکه و مدینه اعلام کرد و دستور داد. ان شاءالله خداوند توفیق دهد با وحدت و انسجام بتوانیم در برابر تجاوز ها و وحشی گری هایی که دنیای به ظاهر متمدن ولی به تمام معنی وحشی به ما تحمیل کرده، ایستاده و انسانیت و حق را در جامعه گسترش دهیم.