En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تلسکوپ جیمز وب، تصویر خیره‌کننده‌ای از «سحابی پروانه» ثبت کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) با ثبت تصویری بی‌نظیر از «سحابی پروانه» (NGC 6302)، نه تنها منظره‌ای شگفت‌انگیز از یک ستاره در حال مرگ را به نمایش گذاشت، بلکه برای نخستین‌بار سرنخ‌هایی از مواد اولیه سازنده سیارات را در چنین محیطی آشکار کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۴۴
| |
468 بازدید

تلسکوپ جیمز وب، تصویر خیره‌کننده‌ای از «سحابی پروانه» ثبت کرد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در عکس روز ناسا که توسط تلسکوپ جیمز وب ثبت شده، تصویر تازه‌ای از سحابی سیاره‌ای مشهور به نام «پروانه» (Butterfly Nebula) منتشر شده که ساختارهای شگفت‌انگیز و پیچیده‌ای از غبار و گاز را در قالب بال‌هایی نورانی و متقارن به نمایش می‌گذارد.

این سحابی در صورت فلکی عقرب واقع شده و نتیجه انفجار و فروپاشی ستاره‌ای شبیه به خورشید در پایان عمرش است.

مشاهده بی‌سابقه‌ی مرکز سحابی

برای نخستین‌بار، تلسکوپ جیمز وب موفق شده ستاره مرکزی بسیار داغ این سحابی را مشاهده کند؛ ستاره‌ای که دمای آن به بیش از ۲۲۰٬۰۰۰ کلوین می‌رسد و از جمله داغ‌ترین ستارگان شناخته‌شده در کهکشان راه شیری است.

ساختار پروانه‌ای این سحابی به دلیل حلقه‌ی ضخیم غبار در مرکز آن شکل گرفته که نور را در مسیرهایی خاص هدایت کرده و شکلی متقارن و خیره‌کننده ایجاد می‌کند.

کشف مواد سازنده سیارات

تحلیل داده‌های طیف‌نگاری جیمز وب نشان داده که این سحابی حاوی ترکیباتی شگفت‌انگیز است؛ از جمله:

  • کریستال‌های کوارتز

  • فلزات سنگین مانند آهن و نیکل

  • مولکول‌های آلی پیچیده مانند PAHs (هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای آروماتیک)

این مولکول‌ها معمولاً در محیط‌های سرشار از کربن یافت می‌شوند، اما حضور آن‌ها در سحابی‌ای با اکسیژن بالا، پدیده‌ای نادر و شگفت‌انگیز به شمار می‌رود.

این تصویر و یافته‌های همراه آن، درک ما را از چرخه‌ی زندگی ستارگان و شکل‌گیری منظومه‌های سیاره‌ای دگرگون می‌کند. وجود این مواد پیچیده در مراحل پایانی عمر یک ستاره، تأییدی بر این نظریه است که مواد سازنده سیارات می‌توانند حتی پس از مرگ ستارگان نیز شکل بگیرند و در کیهان منتشر شوند.

تصویر خیره‌کننده‌ی ناسا از «سحابی پروانه» نه تنها یکی از زیباترین جلوه‌های مرگ یک ستاره را به تصویر کشیده، بلکه نگاه تازه‌ای به فرایندهای بنیادی شکل‌گیری سیارات و عناصر سازنده آن‌ها ارائه می‌دهد. تلسکوپ جیمز وب بار دیگر نشان داد که آینده اخترشناسی، پر از شگفتی و کشف‌های بنیادین خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سحابی پروانه جیمز وب تلسکوپ کهکشان علمی تصویر سیاره ها تلسکوپ جیمز وب
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف دورترین سیاه‌چاله تأییدشده جهان؛ تحولی در درک کیهان اولیه
کشف حلقه‌های مینیاتوری که شاید محرک انفجارهای خورشیدی باشند
کشف حبابی بزرگ‌تر از کل منظومه شمسی
کشف دوباره نخستین مولکول کیهان؛‌ نگاهی تازه به ریشه‌ تولد ستارگان
کهکشان NGC 1309؛ زیبایی مارپیچی که به رمزگشایی انبساط جهان کمک می‌کند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۴۸ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZHA
tabnak.ir/005ZHA