تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) با ثبت تصویری بی‌نظیر از «سحابی پروانه» (NGC 6302)، نه تنها منظره‌ای شگفت‌انگیز از یک ستاره در حال مرگ را به نمایش گذاشت، بلکه برای نخستین‌بار سرنخ‌هایی از مواد اولیه سازنده سیارات را در چنین محیطی آشکار کرد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در عکس روز ناسا که توسط تلسکوپ جیمز وب ثبت شده، تصویر تازه‌ای از سحابی سیاره‌ای مشهور به نام «پروانه» (Butterfly Nebula) منتشر شده که ساختارهای شگفت‌انگیز و پیچیده‌ای از غبار و گاز را در قالب بال‌هایی نورانی و متقارن به نمایش می‌گذارد.

این سحابی در صورت فلکی عقرب واقع شده و نتیجه انفجار و فروپاشی ستاره‌ای شبیه به خورشید در پایان عمرش است.

مشاهده بی‌سابقه‌ی مرکز سحابی

برای نخستین‌بار، تلسکوپ جیمز وب موفق شده ستاره مرکزی بسیار داغ این سحابی را مشاهده کند؛ ستاره‌ای که دمای آن به بیش از ۲۲۰٬۰۰۰ کلوین می‌رسد و از جمله داغ‌ترین ستارگان شناخته‌شده در کهکشان راه شیری است.

ساختار پروانه‌ای این سحابی به دلیل حلقه‌ی ضخیم غبار در مرکز آن شکل گرفته که نور را در مسیرهایی خاص هدایت کرده و شکلی متقارن و خیره‌کننده ایجاد می‌کند.

کشف مواد سازنده سیارات

تحلیل داده‌های طیف‌نگاری جیمز وب نشان داده که این سحابی حاوی ترکیباتی شگفت‌انگیز است؛ از جمله:

کریستال‌های کوارتز

فلزات سنگین مانند آهن و نیکل

مولکول‌های آلی پیچیده مانند PAHs (هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای آروماتیک)

این مولکول‌ها معمولاً در محیط‌های سرشار از کربن یافت می‌شوند، اما حضور آن‌ها در سحابی‌ای با اکسیژن بالا، پدیده‌ای نادر و شگفت‌انگیز به شمار می‌رود.

این تصویر و یافته‌های همراه آن، درک ما را از چرخه‌ی زندگی ستارگان و شکل‌گیری منظومه‌های سیاره‌ای دگرگون می‌کند. وجود این مواد پیچیده در مراحل پایانی عمر یک ستاره، تأییدی بر این نظریه است که مواد سازنده سیارات می‌توانند حتی پس از مرگ ستارگان نیز شکل بگیرند و در کیهان منتشر شوند.

تصویر خیره‌کننده‌ی ناسا از «سحابی پروانه» نه تنها یکی از زیباترین جلوه‌های مرگ یک ستاره را به تصویر کشیده، بلکه نگاه تازه‌ای به فرایندهای بنیادی شکل‌گیری سیارات و عناصر سازنده آن‌ها ارائه می‌دهد. تلسکوپ جیمز وب بار دیگر نشان داد که آینده اخترشناسی، پر از شگفتی و کشف‌های بنیادین خواهد بود.