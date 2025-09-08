En
جزئیات مذاکره محرمانه ۲.۵ ساعته پزشکیان با پوتین

پزشکیان به مذاکرات اخیر خود با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و افزود: "۲/۵ ساعت با پوتین جلسه داشتیم که در آن به بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداخته شد."
جزئیات مذاکره محرمانه ۲.۵ ساعته پزشکیان با پوتین

رئیس‌جمهور در دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب به بیان مواردی از سفر اخیر خود و شرکت در اجلاس شانگهای پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ پزشکیان گفت که تیم اقتصادی روسیه هفته آینده به ایران می‌آید و ادامه همکاری‌های اقتصادی با روسیه در دستور کار قرار دارد. وی همچنین درباره روابط اقتصادی ایران با ترکیه گفت: "ما ۸ میلیارد دلار توافق اقتصادی با ترکیه داریم."

پزشکیان در ادامه به مذاکرات اخیر خود با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و افزود: "۲/۵ ساعت با پوتین جلسه داشتیم که در آن به بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداخته شد."

وی همچنین خبر داد که قطار زاهدان به چابهار امسال به اتمام می‌رسد و این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل و اقتصاد ایران برخوردار است.

 

مسعود پزشکیان پوتین سیاست خارجی دیدار قطار زاهدان چابهار حمل و نقل ریلی اقتصاد خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
6
پاسخ
پوتین دروغگویی بیش نیست. دلخوش نباشید .
هیچ کس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
بالاخره مذاکرات محرمانه بوده یا نه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
چین در تاریخ 5000 سال خودش تجاوز به کشورهای دیگه نداشت؛ بلکه دیوار کشید تا سرزمینش حفظ بشه
اما آمریکا در تاریخ 600 ساله خودش بیش از 600 بار تجاوز کرد. اگر چه خد همین سرزمین با تجاوز و اشغال ساخته شد
و روسیه هم در طور تاریخ تجاوزات بسیار داشت اگر چه به اندازه آمریکا نبود
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
