جزئیات مذاکره محرمانه ۲.۵ ساعته پزشکیان با پوتین

رئیسجمهور در دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب به بیان مواردی از سفر اخیر خود و شرکت در اجلاس شانگهای پرداخت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ پزشکیان گفت که تیم اقتصادی روسیه هفته آینده به ایران میآید و ادامه همکاریهای اقتصادی با روسیه در دستور کار قرار دارد. وی همچنین درباره روابط اقتصادی ایران با ترکیه گفت: "ما ۸ میلیارد دلار توافق اقتصادی با ترکیه داریم."
پزشکیان در ادامه به مذاکرات اخیر خود با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و افزود: "۲/۵ ساعت با پوتین جلسه داشتیم که در آن به بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداخته شد."
وی همچنین خبر داد که قطار زاهدان به چابهار امسال به اتمام میرسد و این پروژه از اهمیت ویژهای برای توسعه حملونقل و اقتصاد ایران برخوردار است.
