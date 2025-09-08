چندین رسانه آمریکایی خبر دادهاند که مسئولان برگزاری اوپن آمریکا از رسانهها خواسته بودند تصاویری از هوکردن ترامپ را روی آنتن نفرستند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا دیدار فینال گرنداسلم تنیس یواس اوپن میان یانیک سینر و کارلوس آلکاراس را از نزدیک نظارهگر بود و به دلیل حضور او این مسابقه با نیم ساعت تاخیر آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روز یکشنبه آغاز مسابقه فینال تک نفره مردان میان آلکاراس و سینر به علت تدابیر امنیتی برای حضور ترامپ با تاخیر همراه شد و همین امر موجب بخشی از نارضایتی تماشاگران شد که برای خرید بلیت این مسابقه صدها دلار هزینه کرده بودند.
