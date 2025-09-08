En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هو‌کردن ترامپ، در مسابقه فینال تنیس اوپن آمریکا

در پایان این مسابقه آلکاراس با شکست سینر در فینال یواس اوپن آمریکا علاوه بر کسب پنجمین قهرمانی خود در گرنداسلم را جشن گرفت جایگاه رنک یک دنیا را هم تصاحب کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۲۲
| |
340 بازدید
هو‌کردن ترامپ، در مسابقه فینال تنیس اوپن آمریکا

چندین رسانه آمریکایی خبر داده‌اند که مسئولان برگزاری اوپن آمریکا از رسانه‌ها خواسته بودند تصاویری از هوکردن ترامپ را روی آنتن نفرستند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا دیدار فینال گرنداسلم تنیس یواس اوپن میان یانیک سینر و کارلوس آلکاراس را از نزدیک نظاره‌گر بود و به دلیل حضور او این مسابقه با نیم ساعت تاخیر آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روز یک‌شنبه آغاز مسابقه فینال تک نفره مردان میان آلکاراس و سینر به علت تدابیر امنیتی برای حضور ترامپ با تاخیر همراه شد و همین امر موجب بخشی از نارضایتی تماشاگران شد که برای خرید بلیت این مسابقه صدها دلار هزینه کرده بودند. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ اوپن هو کردن ترامپ تنیس یواس اوپن مسابقات تنیس خبر فوری آمریکا
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قهرمانی سینر در فینال تماشایی ویمبلدون
تصویر پس‌زمینه تلفن همراه دونالد ترامپ لو رفت! + عکس
رویترز، جزئیات گنبد طلایی ترامپ را افشاء کرد!
ترامپ و فرماندار مریلند درگیر شدند
ترامپ، ماسک را به «عواقب بسیار جدی» تهدید کرد
واکنش ترامپ به ابراز پشیمانی ایلان ماسک
چرخش جنجالی دوباره ترامپ درباره ایلان ماسک
ترامپ: الحاق گرینلند، محقق خواهد شد
ترامپ: من به ایلان ماسک نیاز ندارم
ترامپ دوباره خود را رئیس‌جمهور همیشگی خواند
ترامپ، زبان رسمی آمریکا را انتخاب کرد
اتحادیه اروپا: آماده دفاع از منافع خود در برابر ترامپ هستیم
سیاست ترامپ در برابر ایران به روایت جیک سالیوان
پیش لرزه‌های دولت ترامپ خود را نشان می‌دهند!
رویداد ناخوشایند برای نیما عالمیان
پیام محرمانه ترامپ برای تهران چه بود؟
اظهار نظر نخست‌وزیر گرینلند درباره پیوستن به آمریکا
جوکوویچ هو شد و اوپن آمریکا را ترک کرد!+عکس
هشدار وزیر خارجه کانادا: تهدیدات ترامپ بی‌پاسخ نمی‌ماند
کسب رده سیزدهم آسیا برای تنیس روی میز بانوان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZGo
tabnak.ir/005ZGo