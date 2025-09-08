خلبان اف ۱۴ ایرانی یک ساعت درگیری هوایی با جنگنده های اسرائیلی بر روی آسمان ایران را روایت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی گفت: ما از پشت لاک کردیم و آنها مجبور شدند آن پترنی که قرار بود برای شلیک بسازند را منحرف کنند و بریک اوت کنند و کنار بروند.
این خلبان ادامه داد: حدوداً این درگیری هوایی در حدود یک ساعت یک ساعت و ۱۰ دقیقه به طول انجامید که ما برای اون چهار فروند و اون پنج تا هر کدوم به سمت ما مدام لاک میکردند رادارشان را و ما هم مدام آلارم لاک میگرفتیم که روی ما قفل شدند و ما هم لاک را میشکوندیم. به طور کامل ترسشان را متوجه میشدیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید