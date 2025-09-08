En
روایت خلبان اف-۱۴ ایران از نبرد با جنگنده‌های اسرائیلی

خلبان اف ۱۴ ایرانی یک ساعت درگیری هوایی با جنگنده های اسرائیلی بر روی آسمان ایران را روایت کرد و گفت: ما از پشت لاک کردیم و آنها مجبور شدند آن پترنی که قرار بود برای شلیک بسازند را منحرف کنند.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۹
1568 بازدید
روایت خلبان اف-۱۴ ایران از نبرد با جنگنده‌های اسرائیلی

خلبان اف ۱۴ ایرانی یک ساعت درگیری هوایی با جنگنده های اسرائیلی بر روی آسمان ایران را روایت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی گفت: ما از پشت لاک کردیم و آنها مجبور شدند آن پترنی که قرار بود برای شلیک بسازند را منحرف کنند و بریک اوت کنند و کنار بروند.

این خلبان ادامه داد: حدوداً این درگیری هوایی در حدود یک ساعت یک ساعت و ۱۰ دقیقه به طول انجامید که ما برای اون چهار فروند و اون پنج تا هر کدوم به سمت ما مدام لاک میکردند رادارشان را و ما هم مدام آلارم لاک میگرفتیم که روی ما قفل شدند و ما هم لاک را می‌شکوندیم. به طور کامل ترسشان را متوجه می‌شدیم.

 

درود بر خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران
