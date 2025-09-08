En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری مرد جوانی که خدمات قتل انجام می‌داد!

حدود ۱۰ روز قبل نیرو‌های نامحسوس کلانتری شفای مشهد، به کارت‌های تبلیغی با عنوان عجیب «خدمات قتل» دست یافتند که در حد بسیار محدودی با تصاویر جنایی توزیع شده بود.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۶
| |
1743 بازدید
|
۳
دستگیری مرد جوانی که خدمات قتل انجام می‌داد!

حدود ۱۰ روز قبل نیروهای نامحسوس کلانتری شفای مشهد ،به کارت های تبلیغی با عنوان عجیب«خدمات قتل»دست یافتند که در حد بسیار محدودی با تصاویر جنایی توزیع شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان: با توجه به این تصاویر وحشتناک شلیک گلوله و قتل که دامنه آن به گروه های تلگرامی در فضای مجازی می رسید، پلیس به صورت نفوذی و در پوشش مبدل،این ماجرا را به طور ویژه بررسی کرد.

 افسران  کلانتری وارد نشان تلگرامی مذکور شدند و به اطلاعاتی عجیب و حیرت انگیز دست یافتند. مرد جوانی که درآن سوی خط با عوامل نفوذی و نامحسوس پلیس وارد گفت وگو شده بود،ادعا کرد به صورت تضمینی «خدمات جنایی»ارائه می دهد اما در قبال کشتن هر زن ۳۰۰ میلیون و هر مرد ۵۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می کند!

این ماجرای عجیب که در تاریخ ایران بی سابقه بود،حساسیت پلیس را در حالی دوچندان کرد که «هوش سیاه»برای اثبات ادعای خود تصاویری از اجساد مختلف را از طریق فضای مجازی برای نیروهای انتظامی ارسال کرد و مدعی شد این ها تصاویر قربانیانی است که به دست او به قتل رسیده اند! ولی خیلی زود تصاویر مذکور به دلیل استفاده «هوش سیاه»از «حذف زمانی»(تایمر)از روی صفحه نمایش محو شد!
 
 خیلی زود عملیات نفوذی نیروهای انتظامی  برای جلب اعتماد «هوش سیاه»برقرار شد. در همین حال یکی از افسران کلانتری که خود را متقاضی قتل یک زن جوان معرفی کرده بود،بالاخره موفق شد «هوش سیاه»را به محل قرار بکشاند . او به مرد جوان گفت:قصد دارد زنی را از میان بردارد که برایش مزاحمت های زیادی ایجاد کرده است!

«هوش سیاه»نیز با تاکید بر این که باید یک قطعه سکه بهار آزادی را برای آغاز «قتل»بپردازد،قبول کرد تا در یکی از کافی شاپ های بولوار امامت حضور یابد. بنابراین علاوه بر نیروهای نامحسوس پلیس،گروه پشتیبانی و عملیاتی نیز در اطراف کافی شاپ مستقر شدند تا این که بالاخره جوان عینکی با کلاه نقاب دار از راه رسید و با بیان نام رمزی که پلیس برای شناسایی در اختیار وی گذاشته بود وارد محل قرار صوری شد. او که مدام با نگرانی اطراف خود را می پایید به نیروهای نفوذی پلیس گفت:فقط مشخصات فردی که قصد کشتن او را دارید به من بدهید! من ظرف یک ماه طوری او را به قتل می رسانم که هیچ کس به ماجرا مشکوک نشود! ولی یک سکه تمام بهار آزادی را به عنوان پیش پرداخت می گیرم و بقیه را در ادامه قتل و ارسال تصویر جسد دریافت می کنم!

پس ازآن که همه اظهارات و ادعاهای «هوش سیاه»توسط نیروهای نامحسوس کلانتری شفا مستندسازی و فیلم برداری شد، جوان۲۶ ساله قبل از آن که بتواند قهوه تلخ خود را بنوشد به مقر انتظامی منتقل شد.

«م-ف»که قبلا نیز به اتهام تیراندازی دستگیر شده بود و خالکوبی های متعددی از نشان نازی های آلمان تا تصاویر وحشتناک را بر نقاط مختلف بدنش داشت ،مورد بازجویی های فنی قرارگرفت و ادعا کرد:من به قصد کلاهبرداری از شهروندان چنین نقشه ای را طراحی و اجرا کردم. می خواستم پول هایی را بگیرم و بعد فرارکنم! به همین منظور از یکی از وب های خارجی تصاویر اجساد را دانلود می کردم و به عنوان نمونه جنایت هایم برای افراد می فرستادم ! چراکه از مدتی قبل خودروام دچار نقص فنی شده بود ومن به خاطر بی پولی ،توان تعمیر آن را نداشتم! این بود که به منظور کلاهبرداری و دریافت پول از مردم،کارت «خدمات قتل» را درست کردم و به دو نفر آن کارت ها را دادم. من قاتل نیستم ،فقط قصد داشتم بعد از گرفتن بیعانه انجام قتل،شماره تلفن مشتری را در فهرست سیاه قرار بدهم!

از سوی دیگر هم چون قرص های متادون مصرف می کنم ،عقل خودم را از دست داده بودم و اکنون نیز پشیمان هستم ....

در پی اعترافات این جوان عینکی مخوف، نیروهای انتظامی منزل وی را در بولوار سیدرضی مشهد و با دستور مقام قضایی مورد بازرسی قراردادند که در نتیجه تعدادی از کارت های تبلیغی به همراه ماسک چرمی،دستکش های مشکی،لپ تاپ و گوشی تلفن کشف شد که بررسی محتویات گوشی تلفن وی نیز نشان داد او با همین شگرد با افراد دیگری نیز قرار گذاشته است و احتمال می رود جرایم دیگری نیز مرتکب شده باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قاتل خدمات قتل خبر فوری تصاویر جنایی جنایت
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت شب وحشت آمل از زبان بازمانده خانواده
معمای شلیک مرگبار به مرد جوان در بزرگراه خرازی
تقاضای اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش چه بود؟!
حکم قصاص برای مرد همسرکش که خودسوزی کرد
محاکمه دوباره متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش
قاتل در محل جنایت دستگیر شد
اجیر کردن آدمکش برای قتل پدر
قاتل بعد از ۹ سال به دام افتاد
مجازات سنگین برای مرد سلاخ پسر نوجوان
قتل مالک خودرو ۴ میلیاردتومانی به دست مشتری قلابی
قتل وحشتناک مرد تهرانی به دست پسر ۲۰ ساله‌اش
قاتل ۴ بار به محل جنایت برگشت
قتل سه نفر در فارس؛ قاتل خودکشی کرد
اعتراف قاتل ۷ روز بعد از جنایت
قاتلی که شب تولدش جنایت مرتکب شد
قاتلِ مادر، مجنون شناخته شد
راز قتل پیرزن 70ساله بر ملا شد
نمی‌خواستم پدرزنم را بکشم؛ از خودم دفاع کردم
دستگیری قاتل در کمتر از یک روز از زمان جنایت
جنایت هولناک مرد بیکار امریکایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
خدمات قتل :))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
3
پاسخ
از مزایای ورود فله ای مهاجرین افغانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
با توجه به اینکه ماشین دارد و گواهینامه هم باید داشته باشد . ایرانی است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZGi
tabnak.ir/005ZGi