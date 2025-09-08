رایزنی وزیران خارجه ایتالیا و انگلیس درباره ایران

به گزارش تابناک، «آنتونیو تایانی» وزیر امور خارجه ایتالیا شامگاه یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از گفتوگوی خود با وزیر خارجه جدید انگلیس خبر داد و بر تقویت همکاریهای ۲ کشور در پروندههای بینالمللی تأکید کرد.
تایانی در این پیام نوشت: «گفتوگوی بسیار خوبی با وزیر خارجه جدید انگلیس، یوت کوپر، داشتم و مراتب تبریک خود را به او اعلام کردم. اجازه دهید در چارچوب مشارکت دوجانبه، بر روی پرونده غزه، اوکراین، ایران و آفریقا همکاری کنیم.»
وزیر خارجه ایتالیا افزود: «در موضوع مهاجرتهای غیرقانونی نیز میخواهیم راهی مشترک برای مقابله با قاچاقچیان مرگ پیدا کنیم. بهزودی میان رم و لندن دیدار خواهیم داشت؛ دوستیای قوی و واقعی.»
گفتنی است، «ایوت کوپر» وزیر کشور کابینه دولت انگلیس بهعنوان وزیر امور خارجه جدید بریتانیا منصوب شد.
همچنین «کر استارمر» نخستوزیر انگلیس، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه فعلی انگلیس را بهعنوان وزیر دادگستری انتخاب کرد و البته در عین حال او بهعنوان معاون نخستوزیر نیز منصوب شد.
