پیام کمیته ملی المپیک بعد از نایب‌قهرمانی ووشو در جهان

کمیته ملی المپیک طی پیامی نایب قهرمانی کاروان ووشو کشورمان در هفدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان را تبریک گفت.
پیام کمیته ملی المپیک بعد از نایب‌قهرمانی ووشو در جهان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در متن پیام تبریک فوق آمده است:نایب قهرمانی کاروان اعزامی ووشو و افتخار آفرینی های تالو و  ساندا کاران کشورمان آنهم با کسب ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس کشورمان و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان در این آوردگاه مهم مایه مباهات و خوشحالی مردم عزیز شد.

ضمن تبریک این افتخار آفرینی ارزشمند و قدردانی از مجموعه موفق فدراسیون، کادر فنی و ملی پوشان عزیز امید می رود همچون ادوار گذشته در بازیهای آسیایی آیچی_ناگویا بار دیگر شاهد درخشش افتخار آفرینان ووشو کشورمان باشیم.

ووشو مسابقات جهانی قهرمانی جهان نایب قهرمان
