عکس: حضور شمخانی در دیدار امروز مسئولان با رهبرانقلاب
تصویری از علی شمخانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار رهبرانقلاب اسلامی با اعضاء هیات دولت چهاردهم و مسئولان منتشر شده است.
کد خبر:
۱۳۲۷۲۰۲
تاریخ انتشار:
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۲
07 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۲۰۲
|
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۲
07 September 2025
|
1031
بازدید
1031
بازدید
برچسب ها
رهبر انقلاب
آیت الله خامنه ای
هیات دولت
شمخانی
مطالب مرتبط
توییت پزشکیان پس از دیدار امروز با رهبر انقلاب
علی شمخانی برکنار شد
هشدار رهبر انقلاب درباره وضعیت «نه جنگ، نه صلح»
عکس: گفتگوی خصوصی رهبر انقلاب با پزشکیان
پزشکیان: ما هستیم تا مشکلات مردم را حل کنیم
عکس: حضور علی لاریجانی در دیدار اعضای دولت با رهبر انقلاب
مسئولان و صاحبان قلم، راویان قدرت و قوت باشند و نه راوی ضعفها / لزوم غلبه فضای کار و تلاش و امید بر حالت نه جنگ نه صلح
