عکس: حضور شمخانی در دیدار امروز مسئولان با رهبرانقلاب

تصویری از علی شمخانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار رهبرانقلاب اسلامی با اعضاء هیات دولت چهاردهم و مسئولان منتشر شده است.
