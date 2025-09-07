En
آتش‌سوزی در بیمارستان لقمان حکیم تهران

رئیس سازمان اورژانس استان تهران از حریق در بیمارستان لقمان حکیم خبر داد.
آتش‌سوزی در بیمارستان لقمان حکیم تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمداسماعیل توکلی گفت: در ساعت ٢٠:١۵ تاریخ ١۴٠۴/٠۶/١۶ طی تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران حادثه حریق در بخشی از بیمارستان لقمان حکیم  گزارش شد.

وی افزود: لافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودرو فرماندهی عملیات اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

توکلی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت و حال بیماران مساعد گزارش شده است. بیماران بخش مذکور نیز برای ایمنی بیشتر به سایر بخش‌ها منتقل شدند.

رییس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: کارشناسان و ناوگان عملیاتی اورژانس استان تهران تا پایان عملیات در محل حادثه مستقر و آماده‌ ارائه خدمات هستند.

