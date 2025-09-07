En
مروری بر سرویس انتقال وجه هوشمند در اپلیکیشن بلو  

انتقال وجه به صورت آنلاین اگر چه کار پیچیده‌ای نیست اما الزاماتی هم دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ برای مثال آگاهی از سقف انتقال وجه در انواع روش انتقال، آگاهی از کارمزدهای بانکی در انواع انتقال وجه، آگاهی از درست پر کردن گزینه «بابت» برای انتقال مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان موارد مهمی هستند که در فرایندِ به ظاهر ساده‌ انتقال وجه خوب است به آن‌ها توجه کافی داشته باشیم.
مروری بر سرویس انتقال وجه هوشمند در اپلیکیشن بلو 

روش‌های مختلفی برای انتقال وجه با مبالغ مختلف وجود دارد. طبق قوانین مصوبه بانک مرکزی، برای انتقال وجه آنلاین در مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان، انتخاب یکی از دلایل انتقال وجه در منوی «بابت» الزامی است. برای انتخاب دلیل انتقال وجه گزینه‌هایی نمایش داده می‌شوند که این گزینه‌ها هم توسط بانک مرکزی تعیین شده‌اند برای مثال خرید خدمات، امور درمانی، کمک‌های خیریه، هزینه‌های عمومی و ... .

 

یکی از این گزینه‌ها «مدیریت نقدینگی» است که برای انتقال وجوه بین حساب‌های شخصی یک فرد کاربرد دارد. بدیهی است در صورتی که این گزینه برای انتقال به حساب اشخاص دیگر انتخاب شود، تراکنش توسط بانک مرکزی رد خواهد شد و مبلغ بعد از مدت کوتاهی به حساب واریزکننده بازگشت داده می‌شود. متأسفانه این موضوع به ابزاری برای سوءاستفاده توسط کلاهبرداران تبدیل شده است؛ به این شکل که شخص سوءاستفاده‌گر به خرید کالا یا خدمات اقدام می‌کند و پس از انتقال وجه، تصویر رسید را برای شخص مقصد انتقال ارسال می‌کند و دارنده حساب مقصد تصور می‌کند فرایند انتقال وجه به درستی طی شده است و خدمات یا کالا را در اختیار کلاه‌بردار قرار می‌دهد. اما همانطور که گفته شد در این روش چون حساب مبدا و مقصد به نام یک شخص نیست، مبلغ بازگشت داده می‌شود. انتقال وجه با انتخاب گزینه «مدیریت نقدینگی» به عنوان دلیل انتقال، می‌تواند در ظاهر نشان از انتقالی موفق باشد، اما در واقع پولی منتقل نشود چراکه در این روش مبدا و مقصد انتقال باید به نام یک شخص باشد. این روش همانطور که از عنوانش پیداست برای مدیریت نقدینگی هر فرد و میان حساب‌های بانکی خودش در نظر گرفته شده است.

 

اما راهکار چیست؟ برای انتقال وجه بهتر است از پلتفرمی استفاده کنید که امن باشد، همه نکات را به صورت شفاف و قابل کنترل ارائه دهد، در هر مرحله از فرایند انتقال، هشدارهای لازم را درباره وضعیت انتقال بدهد و دغدغه‌های انتقال وجه را به حداقل برسد.

به منظور ارتقای امنیت تراکنش‌ها و بهبود تجربه کاربری، بلوبانک سامان سازوکاری هوشمند برای انتخاب گزینه «بابت» در انتقال وجه پیاده‌سازی کرده است. در صورتی که حساب مقصد متعلق به دارنده حساب باشد، گزینه «مدیریت نقدینگی» به‌طور خودکار در دسترس قرار می‌گیرد و انتخاب سایر گزینه‌ها ممکن نیست. در صورتی که حساب مقصد متعلق به شخص دیگری باشد، این گزینه به صورت خودکار از میان گزینه‌های «بابت» حذف خواهد شد. به این ترتیب، ضمن تسهیل فرآیند انتقال وجه، احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های مبتنی بر انتخاب نادرست گزینه «بابت» به‌طور کامل از میان برداشته می‌شود.

 

سرویس «انتقال هوشمند» اپلیکیشن بلو به ‌عنوان سپری مطمئن در برابر سواستفاده‌های مالی عمل می‌کند که امنیت و جلوگیری از کلاه‌برداری بخش جدایی‌ناپذیر و اساسی آن به‌شمار می‌آید.

