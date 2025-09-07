En
رشد 4.47 درصدی برق تحویلی به سیمانی‌ها از ابتدای تابستان

هفته گذشته دبیر سندیکای سیمان اعلام کرد که نسبت به سال قبل برق کمتری تحویل صنایع شده و تولید آنها ۴ میلیون تن کاهش یافته است.
امین حلم‌زاده، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی ایران در ارتباط با این موضوع و در گفت‌وگو با خبرنگار فرهیختگان عنوان کرد: صنایع سیمانی انرژی بر از ابتدای تابستان سال جاری تا اواسط شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 4.47 درصد برق بیشتری دریافت کرده اند و آرامش این روزهای بازار سیمان خود مؤید این موضوع میباشد. وی افزود: البته شایان ذکر است که از ابتدای سال 1404 تا نیمه شهریورماه حدود 3 درصد انرژی برق کمتری به مشترکین سیمانی تحویل شده است. بخشی از این کاهش مصرف برق به محدودیتهای دوره جنگ ۱۲روزه برمی‌گردد که برخی صنایع انرژی بر سیمانی با توجه به ملاحظات خود برق کمتری از شبکه دریافت کردند. همچنین شرایط خاص آب‌وهوایی نیز موثر بود. زیرا در اردیبهشت سال جاری افزایش دمای قابل توجهی رخ داد که با توجه به عدم تولید نیروگاه تولید برق اتمی و عدم اتمام تعمیرات برخی واحدهای نیروگاهی که تا پایان دوره زمستان سال گذشته در مدار تولید قرار داشتند و همچنین کاهش انرژی برق قابل تولید توسط نیروگاههای برق آبی به دلیل خشکسالی، محدودیت‌ها در تأمین برق در این ماه را افزایش داد.

شایان ذکر است که صنایع سیمانی نسبت به سایر صنایع انرژی بر از جمله صنایع فولاد و آلومینیوم نسبت به احداث نیروگاه های تولید برق مطابق با تکالیف ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عمل نکرده و از ظرفیت های تابلوی برق سبز و برق آزاد در معافیت از مدیریت مصرف بهره کافی نبرده اند.

