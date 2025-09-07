به گزارش تابناک، عصر امروز رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری دیدار کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی، «مسئله معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدیتر دولت در «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بیضابطه قیمت کالاها، توصیههای مهمی در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماعسازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف بهویژه در دستگاههای دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین بیان کردند.
مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر میشود.
