هشدار گروسی درباره خلع سلاح

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با روزنامه «لا رپوبلیکا» چاپ ایتالیا هشدار داد که جهان ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور با ۲۰ تا ۲۵ کشور مجهز به سلاح‌های اتمی رو‌به‌رو شود.

گروسی افزود که این رقم بسیار فراتر از ۹ کشور حال حاضر مجهز به سلاح اتمی است.

گروسی با ابراز نگرانی از توقف روند خلع سلاح اتمی گفت: «کشور‌هایی از جمله چین، در حال افزایش تولید این سلاح‌ها هستند.»

او از ذکر نام کشور‌هایی که به دنبال دستیابی به سلاح اتمی هستند خودداری، اما اشاره کرد که چندین کشور در آسیا، علاقه خود را به این موضوع نشان داده‌اند.

طبق گزارش اندیشکده «سیپری» در سوئد قدرت‌های اتمی کنونی شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی هستند.

این در حالی است که آمریکا تنها کشوری است که تاکنون از سلاح اتمی علیه بشریت استفاده کرده است. شهر‌های هیروشیما در ۶ اوت ۱۹۴۵ و سه روز بعد شهر ناکازاگی در ژاپن توسط آمریکا بمباران اتمی شد جنایاتی که با گذشت سال‌ها همچنان لکه ننگی بر پیشانی سیاه آمریکا مانده است.