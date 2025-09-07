En
دختر سه ساله گمشده در قاین پیدا شد

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از پیدا شدن دختر بچه سه ساله با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
دختر سه ساله گمشده در قاین پیدا شد

به گزارش تابناک به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سرهنگ علیرضا فولادی ظهر شنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، بیان کرد: با اعلام گزارشی مبنی بر مفقودی یک دختر بچه سه ساله، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: بلافاصله بعد از دریافت گزارش، مأموران کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان قائنات، جهت بررسی عازم منطقه شده و پس از تلاش بی وقفه، دختر بچه سه ساله را در یکی از خیابان‌های شهر قاین، پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات ادامه داد: ماموران دختر بچه گم شده را در سلامت کامل به آغوش خانواده اش بازگرداندند.

