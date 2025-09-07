دختر سه ساله گمشده در قاین پیدا شد

به گزارش تابناک به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سرهنگ علیرضا فولادی ظهر شنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، بیان کرد: با اعلام گزارشی مبنی بر مفقودی یک دختر بچه سه ساله، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: بلافاصله بعد از دریافت گزارش، مأموران کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان قائنات، جهت بررسی عازم منطقه شده و پس از تلاش بی وقفه، دختر بچه سه ساله را در یکی از خیابان‌های شهر قاین، پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات ادامه داد: ماموران دختر بچه گم شده را در سلامت کامل به آغوش خانواده اش بازگرداندند.