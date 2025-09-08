پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!

پس از آنکه بانک مرکزی سال گذشته سه مرحله پیشفروش سکه برگزار کرد، حالا در روزهای پایانی تابستان دوباره به سراغ همان سیاست رفته است؛ سیاستی که در ابتدای سال با تذکر رهبر انقلاب نیز روبهرو شد. ایشان صریحاً تأکید کرده بودند که سرمایهها باید به سمت تولید برود نه بازار طلا.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ طبق اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز مبادله، در تاریخ ۱۷ شهریور چهارمین مرحله پیشفروش یک میلیون سکه آغاز میشود. در این طرح هر کد ملی میتواند ۱۵ قطعه سکه به قیمت قطعی خریداری کند و تحویل آن به پایان پاییز موکول خواهد شد. قیمتهای تعیینشده نیز چندان بیارتباط با بازار آزاد نیست و سکه تمام ۸۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان، نیمسکه ۴۴ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان و ربعسکه ۲۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است. به این ترتیب هر فرد در صورت استفاده کامل از سهمیه خود (هر کد ملی ۱۵ قطعه سکه) باید بیش از ۶۵۰ میلیون تومان نقدینگی را در حساب بانکی نگه دارد.
تایید نرخ ارز قاچاق توسط بانک مرکزی؟
بانک مرکزی در حالی این نرخها را تعیین کرده که محاسبات آن دقیقاً بر اساس همان نرخ قاچاق ارز یعنی بازار آزاد انجام شده است؛ نرخی که رئیسکل بانک مرکزی در سخنانش آن را غیررسمی و نادرست و غیرواقعی میداند اما هنگام قیمتگذاری، خود به آن استناد میکند. نتیجه چنین سیاستی، فروش سکه با حباب چند میلیونی به مردم و تشویق آنان به ورود به بازار طلاست؛ بازاری که نه تنها سودی برای تولید و اشتغال ندارد، بلکه سفتهبازی را در اقتصاد تقویت میکند.
پیش فروش سکه با دلار ۹۷ هزار تومانی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک تأکید کرد: بر اساس محاسبات، سکههای پیشفروشی بانک مرکزی با دلار ۹۷ هزار تومانی قیمتگذاری شدهاند. این سیاست کاملاً غلط است، بهویژه در سالی که باید سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند. خرید سکه یک سرمایهگذاری غیرمولد است و ما عملاً منابع مردم را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهیم. با این کار، جذابیت سفتهبازی روزبهروز بیشتر میشود و نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی منفی خواهد بود.
سیاست بانک مرکزی، ضد تولید است
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بانک مرکزی به جای استفاده از ابزارهای پولی برای رونق تولید، به سیاستی روی آورده که رکود اقتصادی را تشدید میکند. این اقدام کاملاً بر خلاف شعار سال، ضد تولید و ضد اشتغال است.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از همه مهمتر اینکه چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی برای پیش فروش سکه، هیچ تأثیر واقعی بر بازار سکه ندارد و فقط عطش خرید طلا و سکه بیشتر میکند، مثل ریختن بنزین روی آتش است. بانک مرکزی با دست خود مردم را به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهد و عملاً در تضاد با بیانات رهبر انقلاب و حتی قانون برنامه هفتم توسعه حرکت میکند.
