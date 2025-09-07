En
چالش جدید استقلال و سازمان لیگ بر سر سهمیه خارجی

مسئولان باشگاه استقلال در حال تلاش هستند تا بتوانند مجوز هشتمین بازیکن خارجی را برای فصل پیش‌رو بگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تعداد بازیکنان خارجی باشگاه استقلال با جذب منیر الحدادی، بازیکن مراکشی سابق بارسلونا به ۸ نفر رسید و این باشگاه برای اینکه سهمیه ۱+۶ را رعایت کند، نام جلال‌الدین ماشاریپوف را به دلیل مصدومیت از لیست خارج کرده است.

باشگاه استقلال قصد دارد با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواستار افزایش سهمیه خارجی این تیم شود. مسئولان استقلال با این ادله که این تیم قرار است در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میدان برود و نیاز دارد یک سهمیه خارجی دیگر داشته باشد، می‌خواهند تعداد خارجی‌های خود را به ۸ بازیکن برساند.

در حال حاضر آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، دیدیه اندونگ، دوکنز نازون، موسی جنپو، یاسر آسانی و منیر الحدادی ۷ بازیکن خارجی استقلال هستند.

باید دید واکنش سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به درخواست باشگاه استقلال چه خواهد بود.

طبق قانون تیم‌های لیگ برتری می‌توانند ۷ بازیکن خارجی داشته باشند به شرط اینکه یکی از آنها آسیایی باشد.

