چالش جدید استقلال و سازمان لیگ بر سر سهمیه خارجی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تعداد بازیکنان خارجی باشگاه استقلال با جذب منیر الحدادی، بازیکن مراکشی سابق بارسلونا به ۸ نفر رسید و این باشگاه برای اینکه سهمیه ۱+۶ را رعایت کند، نام جلالالدین ماشاریپوف را به دلیل مصدومیت از لیست خارج کرده است.
باشگاه استقلال قصد دارد با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواستار افزایش سهمیه خارجی این تیم شود. مسئولان استقلال با این ادله که این تیم قرار است در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میدان برود و نیاز دارد یک سهمیه خارجی دیگر داشته باشد، میخواهند تعداد خارجیهای خود را به ۸ بازیکن برساند.
در حال حاضر آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، دیدیه اندونگ، دوکنز نازون، موسی جنپو، یاسر آسانی و منیر الحدادی ۷ بازیکن خارجی استقلال هستند.
باید دید واکنش سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به درخواست باشگاه استقلال چه خواهد بود.
طبق قانون تیمهای لیگ برتری میتوانند ۷ بازیکن خارجی داشته باشند به شرط اینکه یکی از آنها آسیایی باشد.
