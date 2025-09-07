En
علی‌نژاد در نشست هیات رییسه جهانی ووشو

چهل و دومین جلسه هیات رییسه فدراسیون جهانی ووشو در حاشیه رقابت‌های جهانی ووشو برزیل در حالی برگزار شد که دکتر مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک و عضو هیات رییسه جهانی در این نشست حضور داشت.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۸۲
3 بازدید
علی‌نژاد در نشست هیات رییسه جهانی ووشو

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ نشست هیات رییسه فدراسیون جهانی ووشو با حضور گائو ژیدان، رییس فدراسیون جهانی ووشو که وزیر ورزش چین و همچنین رییس کمیته ملی المپیک این کشور است و همچنین نواب رییس و اعضای هیات رییسه جهانی در شرایطی برگزار شد که موضوعات مختلف از جمله میزبانی‌های چند سال آینده و رویداد‌های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست صورت جلسه نشست قبل مصوب شد و سپس مارکوس آلوز، رییس فدارسیون ووشو برزیل توضیحاتی درباره نحوه آماده سازی برای رقابت‌های قهرمانی جهان داد. در ادامه این نشست گائو ژیدان، رییس فدراسیون جهانی توضیحاتی درباره روند توسعه ووشو در جهان داد و سپس یوپینگ ژانگ، دبیر کل فدراسیون جهانی ووشو گزارش عملکرد فدراسیون در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را ارائه کرد.

در چهل و دومین نشست هیات رییسه جهانی آنگ مونگ سنگ، خزانه‌دار فدراسیون جهانی گزارش مالی را ارائه کرد که نشان می‌داد فدراسیون جهانی ووشو تراز مالی مثبتی دارد. ضمن اینکه روسای کمیته‌های فنی، زنان، داوران، کونگ فو، "بازاریابی و توسعه" و همچنین کمیته ورزشکاران گزارشی از عملکرد این کمیته‌ها ارائه کردند.

با توجه به اینکه رییس کمیته اخلاق در اردیبهشت‌ماه از دنیا رفته است، دکتر مهدی علی نژاد که عضو کمیته اخلاق نیز است، گزارش عملکرد این کمیته را ارائه کرد.

در ادامه این نشست موضوعات مربوط به میزبانی‌های رویداد‌های مختلف مورد بررسی قرار است و نمایندگان کمیته‌های برگزاری رقابت‌های مختلف گزارشی از روند آماده سازی برای رویداد مورد نظر ارائه کردند و تاریخ دقیق برگزاری برخی از این رویداد‌ها مشخص شد.

با تصمیم اعضای هیات رییسه مقرر شد چهارمین دوره جام جهانی تالو (هایکو چین) در ماه جولای ۲۰۲۶ برگزار شود که در این رابطه مسوول برگزاری گزارشی به اعضای هیات رییسه ارائه کرد.

یازدهمین دوره جام جهانی ساندا نیز موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت؛ رقابت‌هایی که قرار است در ماه می ۲۰۲۶ به میزبانی ماکائو برگزار شود.

در رابطه با یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین دوره مسابقات جهانی کونگ فو نیز تصمیم گیری شد به این ترتیب که این رقابت‌‎ها در سال‌های ۲۰۲۷، ۲۰۲۹ و ۲۰۳۱ درجیانگ یین چین برگزار می‌شود.

مسوول برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان جهان که فروردین سال آینده در تیانجین چین برگزار می‌شود نیز گزارشی از روند آماده سازی برای این رویداد ارائه کرد و سپس مسوول برگزاری رقابت‌های تایچی چوان قهرمانی جهان در بلغارستان که آوریل سال آینده برگزار می‌شود، درباره شرایط این مسابقه‌ها، میزبانی و سایر موضوعات مرتبط صحبت کرد.

مسوولان برگزاری هجدهمین دوره رقابت‌های ووشو بزرگسالان جهان که دو سال آینده در مانیل فیلیپین برگزار می‌شود، نیز توضیحاتی درباره فعالیت‌هایی که تاکنون برای این رقابت‌ها انجام داده‌اند و اقداماتی که برای رقابت‌ها مدنظر دارند، مطرح کردند.

در ادامه این جلسه که پنج ساعت به طول انجامید، روسای قاره‌های آفریقا، آسیا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه گزارشی از اقدامات توسعه‌ای که در قاره‌شان در حال انجام است، ارائه کردند.

در این نشست تغییرات اساسنامه که مدنظر اعضا بود، به تصویب رسید و مقرر شد جلسه بعدی هیات رییسه فدراسیون جهانی در خلال جام جهانی تالو در هایکو چین، برگزار شود.

