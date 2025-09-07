En
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۶ شهریور

شاخص کل بورس با صعود ۲۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۲۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
حمایت حمایت تا ضرر 2ماهه جبرا بشه
