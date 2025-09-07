پشت پرده شایعه مجازی شدن مدارس

چندی پیش شایعه‌ای مبنی بر مجازی شدن مدارس در سال تحصیلی پیش رو مطرح شد. این مهم مصادف شد با تدوین پروتکل مدرسه مجازی در شورای عالی آموزش و پرورش و از به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها برای مجازی شدن مدارس قوت گرفت. این درست در حالی بود که شایعات پس از قوت گرفتن، صراحتا از سوی وزیر آموزش و پرورش به طور قاطعانه رد شد و هر گونه شایعه مبنی بر مجازی شدن مدارس در سال تحصیلی جدید تکذیب شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری میزان؛ در هفته‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی جدید، شایعاتی درباره مجازی شدن مدارس در دو ماه ابتدای سال تحصیلی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد. این شایعات باعث نگرانی خانواده‌ها شد؛ باید‌ها و نباید‌ها را دامن زد. در پاسخ به این شایعات، وزیر آموزش و پرورش به طور رسمی و قاطعانه این اخبار را تکذیب کرد. از سوی دیگر، شورای عالی آموزش و پرورش اساسنامه‌ای برای مدارس مجازی تصویب کرده که ممکن است منجر به سردرگمی شده باشد. این گزارش به بررسی دقیق این موضوع و روشن کردن وضعیت واقعی می‌پردازد.

تکذیب قوی وزیر آموزش و پرورش

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ و در حاشیه جلسه هیئت دولت، به طور صریح هر گونه خبر مربوط به مجازی بودن مدارس را رد و تأکید کرد: خبر مجازی بودن مدارس کذب محض است و افرادی با اهداف مغرضانه و به منظور تشویش اذهان عمومی این مطالب را منتشر می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: آغاز سال تحصیلی جدید به صورت حضوری خواهد بود و هیچ تغییری در این زمینه وجود ندارد.

تصویب اساسنامه مدارس مجازی توسط شورای عالی آموزش و پرورش

در مقابل تکذیب‌های وزیر آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش اساسنامه‌ای برای مدارس مجازی تصویب کرده است. این مصوبه در جلسه شماره ۱۰۵۸ این شورا به تصویب رسید و دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در اهداف عالی این اساسنامه دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی با استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه برای گروه‌های هدف که از آن جمله می‌توان به؛ ایرانیان خارج از کشور که دسترسی به مدارس حضوری ندارند، اتباع خارجی متقاضی تحصیل در ایران و دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در داخل کشور اشاره کرد آورده شده است.

آموزش در این مدارس ترکیبی از روش‌های مجازی و حضوری خواهد بود و تأکید شده که اولویت با آموزش حضوری است. همچنین، امتحانات پایانی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مدارس موجود از راه دور، بزرگسالان و ایثارگران موظفند ظرف سه سال شرایط خود را با این اساسنامه تطبیق دهند.

تفاوت مدارس مجازی با آموزش مجازی عمومی

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، تمایز بین مدارس مجازی به عنوان یک نوع مدرسه خاص و آموزش مجازی به عنوان یک روش عمومی است. اساسنامه تصویب شده به ایجاد مدارس مجازی به عنوان یک نوع مدرسه رسمی اشاره دارد که برای گروه‌های خاصی طراحی شده است، نه به معنای تعمیم آموزش مجازی به تمامی مدارس کشور.

در نگاه اول، به نظر می‌رسد بین تکذیب قاطع وزیر آموزش و پرورش درباره مجازی شدن مدارس و تصویب اساسنامه مدارس مجازی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تناقض وجود دارد. اما با بررسی دقیق‌تر، می‌توان اینگونه استدلال کرد که تکذیب وزیر آموزش و پرورش ناظر به آموزش عمومی و حضوری تمامی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی است.

وی تأکید می‌کند که مدارس به صورت حضوری و طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد و هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی یا مجازی شدن عمومی وجود ندارد.

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ناظر به ایجاد یک نوع مدرسه جدید به نام مدرسه مجازی برای گروه‌های خاص و محدود است. این مدرسه قرار نیست جایگزین مدارس عادی شود، بلکه یک راهکار جایگزین برای افراد فاقد دسترسی به آموزش حضوری است.

این در حالی است که حتی در اساسنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش نیز به اولویت داشتن آموزش حضوری اشاره شده است. این نشان می‌دهد که آموزش مجازی به عنوان یک گزینه عمومی و مطلوب در نظر گرفته نشده، بلکه یک راهکار ضروری برای شرایط خاص است.

به نظر می‌رسد برنامه دولت و آموزش و پرورش بر حضوری بودن آموزش در سال تحصیلی جدید متمرکز است، اما در عین حال، تمهیداتی برای توسعه تدریجی مدارس مجازی برای گروه‌های خاص در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن است در آینده منجر به گسترش آموزش مجازی برای برخی دانش‌آموزان شود، اما در حال حاضر، تأثیری بر روند عادی تحصیل اکثر دانش‌آموزان ندارد.

دشمن و بنگاه‌های خبر پراکنی معاند چند سالی است که بر روی مدارس به ویژه با آغاز سال تحصیلی برنامه داشته و قصد دارند از این طریق کشور را دچار بحران کنند از همین رو به خانواده‌ها و دانش‌آموزان توصیه می‌شود که نسبت به شایعات منتشر شده در فضای مجازی بی‌اعتماد باشند و تنها اخبار رسمی را از طریق منابع معتبر وزارت آموزش و پرورش پیگیری کنند.