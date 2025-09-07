گوگل جدیدترین و قدرتمندترین مدل هوش مصنوعی تولید ویدیوی خود، Veo 3، را به اپ گوگل فوتوز آورد. این قابلیت که درحال‌حاضر برای کاربران ایالات متحده در دسترس است، به آن‌ها امکان می‌دهد تا به سادگی و تنها با چند کلیک عکس‌های ثابت خود را به کلیپ‌های ویدیویی کوتاه و چهار ثانیه‌ای تبدیل کنند.

به گفته گوگل، این قابلیت جدید که در تب «Create» گوگل فوتوز قرار گرفته است، دو حالت مختلف ارائه می‌دهد: «Subtle Motion» برای افزودن انیمیشن‌های نامحسوس و «I’m Feeling Lucky» برای خروجی‌های خلاقانه‌تر. به گفته گوگل، مدل Veo ۳ که در ماه ژوئیه معرفی شد، نتایجی بسیار واقعی‌تری نسبت به نسل‌های قبلی خود تولید می‌کند و این ویژگی به‌طور قابل توجهی کیفیت ویدیو‌های ساخته‌شده از عکس‌ها را بهبود داده است.

تبدیل عکس‌ها به ویدیو در گوگل فوتوز با Veo ۳

ادغام Veo 3 تنها به ساخت ویدیو از عکس محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از ابزارهای خلاقانه دیگر را نیز به تب Create آورده است. ابزار جدید «Remix» به کاربران اجازه می‌دهد تا عکس‌های خود را به سبک‌های هنری مختلف مانند انیمه، تصاویر کتاب‌های مصور یا انیمیشن‌های سه‌بعدی تبدیل کنند. ابزار «Collage» نیز بهبود یافته و انتخاب چندین عکس و چیدمان آن‌ها را آسان‌تر کرده است و حتی شامل یک ویرایشگر تصویر ساده نیز می‌شود.

علاوه‌براین، قابلیت «Highlight» می‌تواند براساس کلمات جستجوشده توسط کاربر، مونتاژ‌های تصویری جذابی را به همراه موسیقی به‌طور خودکار ایجاد کند و ویژگی «Cinematic Photos» نیز با ایجاد یک رندر سه‌بعدی از تصاویر موجود، به آنها عمق و حرکت می‌دهد.

البته کاربران رایگان با محدودیت استفاده روزانه مواجه خواهند بود و مشترکین سرویس‌های پولی Google AI Pro و Ultra از محدودیت‌های استفاده بالاتری برخوردار خواهند شد. همچنین هنوز مشخص نیست چه زمانی گوگل این قابلیت جدید را برای کشور‌های دیگر منتشر کند.