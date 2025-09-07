En
جدیدترین تصویر ناسا از دریاچه ارومیه!

کد خبر: ۱۳۲۷۰۴۵
1073 بازدید
۴

جدیدترین تصویر ناسا از دریاچه ارومیه!

ناسا دریاچه ارومیه خشکسالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
13
پاسخ
چی بود و چی شد؟!!!
ناشناس
|
Finland
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
4
پاسخ
کنارش دریاچه وان هست پر از آب ! حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو !
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
3
پاسخ
بیایید با خودمون صادق باشیم و دیگه اسمی از دریاچه ارومیه نیاریم. اسم دقیق امروزیش، نمکزار ارومیه‌ست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
2
پاسخ
این موفقیت بزرگ را خدمت تمام مسیولان کشور تبریک میگویم..کار سختی بود اما شد..
