فراجا: قهرمانان والیبال جهان از سربازی معاف شدند

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: والیبالیست های جوان کشور که در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مقام قهرمانی شده‌اند، می توانند از معافیت سربازی بهره‌مند شوند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: کسب مقام قهرمانی والیبالیست‌های جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافراز در صورتیکه در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان می‌توانند از معافیت سربازی بهره مند شوند.

وی گفت: قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول تا سوم بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک و مقام‌های اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش و جوانان با موافقت ستادکل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.