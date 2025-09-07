تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده

با انتصاب نادره رضایی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد این معاونت به عنوان یک ارگان تشکیلاتی و میتینگی سیاسی تغییر کاربری داده است.

به گزارش تابناک، نادره رضایی در روزهای اخیر به واسطه سوء مدیریت ، برگزاری کنسرت همایون شجریان که می توانست به افزایش وفاق ملی بی انجامد را به یک عامل تفرقه و دو قطبی در کشور تبدیل کرده اما در رویکردی عجیب با فرار به جلو به جای استعفا از مسئولیت خود در حال فرا فکنی و حملات سیاسی است.

رضایی در اظهاراتی که بیشتر به خطابه سیاسی نامزد های انتخاباتی شباهت دارد می گوید خیابان برای همه است! اظهاراتی عجیب که دست کم از او که هنوز چند روزی از ماجرای بی کفایتی اش نگذشته پذیرفتنی نیست هرچند چنین اظهاراتی از هیچ مسئولی در وزارت ارشاد پذیرفتنی نیست چرا که چنین ادبیاتی کاملا سیاسی است و وزارتخانه ای که تمام هویتش فعالیت های فرهنگی و هنری و ادبی است نمی تواند مسئولانی سیاسی و تشکیلاتی در خود جای دهد.

تابناک آمادگی دارد به همراه وزیر محترم ارشاد در یکی از برنامه های عمومی و جمعی که شب ها در نقاط مختلف تهران برگزار می شود او را همراهی کند تا ضمن تاکید بر اینکه خیابان سال هاست برای همه است یک بار دیگر مسئله بی کفایتی معاونت هنری وزارت ارشاد در تمهید و برگزاری یک کنسرت در مرکز تهران را یادآوری و از وزیر ارشاد پیگیری کند.

کنسرت بزرگ همایون شجریان قرار بود به صورت رایگان در میدان آزادی برگزار شود اما به دلیل تعلل مسئولات دولتی در انجام هماهنگی با نهادهای مربوطه از جمله اورژانس، نهادهای انتظامی و امنیتی، شهرداری، راهور و ... برگزار نشد .