به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد، بهزاد نبوی گفت: جریانات تندرو برای اینکه عقب نیفتند روی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مانور میکنند. رادیکالها میخواهند از قافله عقب نیفتند، بنابراین به چهره دولت چنگ میکشند. علیالقاعده برخی مسوولان که به راحتی در زمان بیانیه دادن گروههای سیاسی اعلام نظر کرده و گروههای سیاسی را تهدید میکنند، در چنین مواردی که یک فرد یا جریان رییسجمهور کشور را عامل موساد خطاب میکند! هم باید ورود کرده و واکنش نشان دهند.
من معتقد به خفه کردن صدای منتقدان نیستم اما صحبتهایی از این دست که «رییسجمهور عامل موساد است»، موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. اگر اسناد و مدارکی وجود دارد باید ارایه شود و در غیر این صورت لازم است با تهمتزنندگان برخورد قانونی شود.
نبوی ادامه داد: به نظر من مذاکره با امریکا قبل از جنگ 12روزه منطقی بود و تلاش برای گفتوگو با امریکا در آینده هم عاقلانه است. مذاکره با اروپا هم باید ادامه یابد. در عین حال باید مراقب باشیم که مکانیسم ماشه به کشورمان تحمیل نشود. اینها همگی به ضرر کشور و مردم ماست.
