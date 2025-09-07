قالیباف: ماجرای کاهش سهمیه پزشکی و دندانپزشکی حل شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی جعفری آذر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری با انتقاد از کاهش سهمیه پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ با طرح این پرسش که اگر پزشک در کشور زیاد است چرا مردم چهار ماه در نوبت میمانند؟ گفت: بر اساس اصل سوم قانون اساسی این یک تبعیض است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تبریز گفت که این موضوع حل شده است.
در ادامه جعفری آذر عنوان کرد: امروز در کشور اعتراضاتی به این موضوع صورت گرفته و پیامکهایی به نمایندگان ارسال میشود. کسی از وزارت بهداشت در رسانهها و تلویزیون اعلام نکرده است که این موضوع حل شده است؛ بنابراین گزارش، اخیرا دفترچه کنکور سراسری در رشته تجربی منتشر شده بود که شاهد کاهش ظرفیت رشته پزشکی و دندان پزشکی بودیم که نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ از بعد نظارتی مجلس به این موضوع ورود کرده و از اصلاح این ظرفیتها خبر داده بودند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید