En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امشب را از دست ندهید، ماه ایران به رنگ خون درمی‌آید!

علاقه‌مندان به نجوم، آماده شوید! یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان پدیده‌ای نادر و خیره‌کننده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۱۱
| |
186 بازدید

امشب را از دست ندهید، ماه ایران به رنگ خون درمی‌آید!

 ماه‌گرفتگی کامل، معروف به "ماه خونین"، امشب در سراسر کشور و بخش‌های وسیعی از جهان قابل‌مشاهده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این رویداد نجومی شگفت‌انگیز، فرصتی بی‌نظیر برای عاشقان آسمان و عکاسان نجومی است تا یکی از زیباترین نمایش‌های کیهانی سال ۲۰۲۵ را به تماشا بنشینند.

 

چرا این ماه‌گرفتگی خاص است؟

ماه‌گرفتگی کامل زمانی رخ می‌دهد که زمین دقیقاً بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه‌اش قرص کامل ماه را در بر می‌گیرد. اما چه چیزی این پدیده را به "ماه خونین" تبدیل می‌کند؟ جو زمین مانند یک فیلتر جادویی عمل می‌کند؛ نور خورشید هنگام عبور از اتمسفر، رنگ‌های آبی را پراکنده کرده و تنها طیف‌های سرخ را به ماه می‌رساند. نتیجه؟ قرص ماه به رنگ سرخ مسحورکننده‌ای درمی‌آید که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

 

چه زمانی و کجا تماشا کنیم؟

بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این نمایش آسمانی از ساعت ۱۹:۵۷ یکشنبه ۱۶ شهریور آغاز می‌شود. اوج خسوف، زمانی که ماه کاملاً در سایه زمین غرق می‌شود، در ساعت ۲۱:۰۱ به وقت ایران خواهد بود. ماه در ساعت ۲۲:۲۳ شروع به خروج از سایه می‌کند و این رویداد تماشایی تا ساعت ۲۳:۲۷ به پایان می‌رسد. کل این پدیده بیش از ۵ ساعت طول خواهد کشید و در تمام نقاط ایران به‌صورت کامل قابل‌مشاهده است.

این ماه‌گرفتگی در مناطق مختلفی از جهان، از جمله آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش‌هایی از غرب آمریکای شمالی، شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس‌های آرام، اطلس و هند، و حتی قطب‌های شمال و جنوب دیده خواهد شد. بهترین منظره در شرق اقیانوس اطلس (مثل نیجریه) و کشورهای حوزه اقیانوس هند (مانند هند و اندونزی) خواهد بود. 

امشب را از دست ندهید، ماه ایران به رنگ خون درمی‌آید!

چگونه از این پدیده لذت ببریم؟

برای تماشای این ماه‌گرفتگی نیازی به ابزار خاصی ندارید؛ کافی است به آسمانی صاف و بدون ابر دسترسی داشته باشید. اما اگر می‌خواهید جزئیات سطح ماه و تغییر رنگ آن را با دقت بیشتری ببینید، یک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک می‌تواند تجربه شما را چندین برابر جذاب‌تر کند. عکاسان نجومی هم فرصت را غنیمت بشمارند، چرا که این رویداد، دومین ماه‌گرفتگی کامل سال ۲۰۲۵ است و حدود ۷۷ درصد از مردم جهان می‌توانند آن را تماشا کنند.

 

نکته‌ای برای عاشقان آسمان

این خسوف نه‌تنها یک پدیده علمی است، بلکه لحظه‌ای برای اتصال با عظمت کیهان و تأمل در زیبایی‌های طبیعت است. پس، یکشنبه شب، دوربین خود را آماده کنید، به پشت‌بام یا فضایی باز بروید، و این رقص آسمانی را از دست ندهید!

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماه گرفتگی آسمان آسمان ایران ماه ماه خونین
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
هم‌نشینی ماه و مشتری امشب در آسمان ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۳۴ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۹ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۵ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۵۹ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZDP
tabnak.ir/005ZDP