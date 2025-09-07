علاقه‌مندان به نجوم، آماده شوید! یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان پدیده‌ای نادر و خیره‌کننده است.

ماه‌گرفتگی کامل، معروف به "ماه خونین"، امشب در سراسر کشور و بخش‌های وسیعی از جهان قابل‌مشاهده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این رویداد نجومی شگفت‌انگیز، فرصتی بی‌نظیر برای عاشقان آسمان و عکاسان نجومی است تا یکی از زیباترین نمایش‌های کیهانی سال ۲۰۲۵ را به تماشا بنشینند.

چرا این ماه‌گرفتگی خاص است؟

ماه‌گرفتگی کامل زمانی رخ می‌دهد که زمین دقیقاً بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه‌اش قرص کامل ماه را در بر می‌گیرد. اما چه چیزی این پدیده را به "ماه خونین" تبدیل می‌کند؟ جو زمین مانند یک فیلتر جادویی عمل می‌کند؛ نور خورشید هنگام عبور از اتمسفر، رنگ‌های آبی را پراکنده کرده و تنها طیف‌های سرخ را به ماه می‌رساند. نتیجه؟ قرص ماه به رنگ سرخ مسحورکننده‌ای درمی‌آید که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

چه زمانی و کجا تماشا کنیم؟

بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این نمایش آسمانی از ساعت ۱۹:۵۷ یکشنبه ۱۶ شهریور آغاز می‌شود. اوج خسوف، زمانی که ماه کاملاً در سایه زمین غرق می‌شود، در ساعت ۲۱:۰۱ به وقت ایران خواهد بود. ماه در ساعت ۲۲:۲۳ شروع به خروج از سایه می‌کند و این رویداد تماشایی تا ساعت ۲۳:۲۷ به پایان می‌رسد. کل این پدیده بیش از ۵ ساعت طول خواهد کشید و در تمام نقاط ایران به‌صورت کامل قابل‌مشاهده است.

این ماه‌گرفتگی در مناطق مختلفی از جهان، از جمله آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش‌هایی از غرب آمریکای شمالی، شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس‌های آرام، اطلس و هند، و حتی قطب‌های شمال و جنوب دیده خواهد شد. بهترین منظره در شرق اقیانوس اطلس (مثل نیجریه) و کشورهای حوزه اقیانوس هند (مانند هند و اندونزی) خواهد بود.

چگونه از این پدیده لذت ببریم؟

برای تماشای این ماه‌گرفتگی نیازی به ابزار خاصی ندارید؛ کافی است به آسمانی صاف و بدون ابر دسترسی داشته باشید. اما اگر می‌خواهید جزئیات سطح ماه و تغییر رنگ آن را با دقت بیشتری ببینید، یک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک می‌تواند تجربه شما را چندین برابر جذاب‌تر کند. عکاسان نجومی هم فرصت را غنیمت بشمارند، چرا که این رویداد، دومین ماه‌گرفتگی کامل سال ۲۰۲۵ است و حدود ۷۷ درصد از مردم جهان می‌توانند آن را تماشا کنند.

نکته‌ای برای عاشقان آسمان

این خسوف نه‌تنها یک پدیده علمی است، بلکه لحظه‌ای برای اتصال با عظمت کیهان و تأمل در زیبایی‌های طبیعت است. پس، یکشنبه شب، دوربین خود را آماده کنید، به پشت‌بام یا فضایی باز بروید، و این رقص آسمانی را از دست ندهید!