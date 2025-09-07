En
قالیباف: افزایش قیمت کالاهای اساسی به مردم فشار بسیاری آورده

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده است، گفت: حل این معضل منوط به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ستم شاه پهلوی، گفت: امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه‌های اخیر به طور بی‌رویه بالا رفته، نشان دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تامین نیازهای ضروری است؛ این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچکتر کرده که امنیت غذایی اقشار کم درآمد را به خطر انداخته و نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم.

رئیس مجلس بیان کرد: حل این معضل، راه حل روی زمین دارد و مورد تاکید رئیس جمهور نیز است و آن هم اجرای طرح کالا برگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند. این شیوه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و لبنیات و با قیمت ثابت و تضمینی از کم ارزش شدن حمایت‌ها در برابر تورم جلوگیری می‌کند.

وی افزود:  شیوه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمت‌ها، کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند. از دولت می‌خواهیم پیرو تاکیدات رئیس جمهور هرچه زودتر مقدمات اجرای این طرح را فراهم کند که باعث آرامش معیشتی برای مردم می‌شود.

ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
گرانی در بازار و فشار بر مردم

آقای قالیباف هنر عملکرد شما و دوستان شما در مجلس است

بیخیال گرانی در بازار باشید دخالت نکنید همه چیز درست خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
مگه مجری اخبار هستی که فقط میای اعلام میکنی؟ رییس مجلسی‌ مثلا.
ناشناس
|
France
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
نه بابا سیاه نمایی نکنید ما مشکلی نداریم همه چی اوکی است. ما ملت باید سپاسگزار زحمات شما مسئولین خدوم باشیم.
حسن شیرازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
یه جور حرف میزنه انگار خودش بدون تقصیره
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
شما نبودی که قبلا گفته بودی قیمتها را به سال 1400 برمیگردانیم چی شد!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
انگار نه انگار که شما باید کاری انجام بدهید. شما شدید گوینده خبر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
مجلس این قدر بی خاصیت نباشد قیمت کالاهای ضروری را رصد کند که با چه قیمتی به دست می رسد.
حد اقل تعرفه و مالیات برای کالای اساسی باشد.
مثلا برنج پاکستانی با چه قیمتی خرید و با چه قیمتی به مردم فروخته می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
آخی چقد نگران مردمن اینا. شرمنده میکنن بخدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
فدای سرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
قالیباف: افزایش قیمت کالاهای اساسی به مردم فشار بسیاری آورده
میدونید مشکل چیه خود مردم هست اینکارهارو میکنن قیمت ها بالا میره مسئولین بنده خدا که کاری نمیکنن
زحمت کشیدن نظر دادن .ایشون مسئول توکشور هستش فقط حرف میزنن همه مسئولین همینطورن
