قالیباف: افزایش قیمت کالاهای اساسی به مردم فشار بسیاری آورده

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده است، گفت: حل این معضل منوط به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ستم شاه پهلوی، گفت: امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه‌های اخیر به طور بی‌رویه بالا رفته، نشان دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تامین نیازهای ضروری است؛ این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچکتر کرده که امنیت غذایی اقشار کم درآمد را به خطر انداخته و نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم.

رئیس مجلس بیان کرد: حل این معضل، راه حل روی زمین دارد و مورد تاکید رئیس جمهور نیز است و آن هم اجرای طرح کالا برگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند. این شیوه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و لبنیات و با قیمت ثابت و تضمینی از کم ارزش شدن حمایت‌ها در برابر تورم جلوگیری می‌کند.

وی افزود: شیوه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمت‌ها، کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند. از دولت می‌خواهیم پیرو تاکیدات رئیس جمهور هرچه زودتر مقدمات اجرای این طرح را فراهم کند که باعث آرامش معیشتی برای مردم می‌شود.