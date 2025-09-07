به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ این تصویر با استفاده از رخدادهای نظامی سه روز اول جنگ، فضای رسانههای غربی مانند روی جلد تایم، فایننشال تایمز و اکونومیست را در دست گرفت و پس از پایان جنگ نیز به شدت پیگیری شد.
این بازنمایی میگفت که ایران دیگر در قامت یک قدرت منطقهای نیست و آن چنان سرکوب شده که نه تنها هستهای، بلکه در زمینههای دیگر منطقهای نیز قابلیت اعمال قدرت ندارد. این تصویر دروغین، جبهه مقاومت به مثابه «پروکسیهای ایران» را تقریبا تمام شده بازنمایی میکرد و به بازیگران منطقهای و فرامنطقهای میگفت «دیگر لازم نیست نگران ایران و کنشهایش باشید».
در این جا باید انتقادهایی به آقایان پزشکیان و عراقچی ارائه کرد. مصاحبه با کارلسون و فاکسنیوز این بزرگواران که با هدف کاهش تنش طراحی شده بود، اتفاقا منجر به تقویت همین تصویر از ایران شد. معنایی که ترامپ و غربیان از این مصاحبهها برداشت کردند، این نبود که ایران به دنبال کاهش تنش است، بلکه این بود که ایرانِ سرکوب شده، به دنبال جلوگیری از حملات بعدی اسرائیل و آمریکاست.
شاید برخی تبیینهای داخلی ما درباره این که «دشمن در رسیدن به اهدافش شکست خورده» هم به این تصویر کمک کرده. چراکه ایران را آن قدر ضعیف و دشمنش را آن قدر قوی تعریف میکرد که هدف گذاری براندازی نظام اسلامی و تجزیه ایران عزیز را ممکن اما در این حمله ناکام معرفی میکرد. این تقویت کننده همان تصویری بود که میگفت ایران آن قدر ضعیف شده که از عدم سقوط خودش مسرور است و بانگ پیروزی سر میدهد. حال این که تا چند سال پیش، دو کشور در منطقه را از شر داعش رهانیده بود و محورِ محور مقاومت در مقابله با طرحهای آمریکایی بود.
لذا باید به مسئولان امر توضیح داد که تصویر مذکور در چند عرصه به ضرر ایران عمل میکند. اولا ائتلافسازی و قرارات متعدد ضدایرانی در منطقه را تسریع میکند. پس در اظهارات و موضعگیریها باید مواردی قویتر انتخاب شوند، گرچه رجزخوانی غیرواقعبینانه هم آثار منفی خود را دارد. ثانیا سرریز آن، روایت پیروزی داخلی را تحتالشعاع قرار میدهد. تلاشی که در داخل کشور پی گرفته شد اما دنباله لازم در خارج از کشور را نداشت. آقای عراقچی بعد از مصاحبه با فاکسنیوز، چند توئیت محکم زد که نشان میداد از مسیر قبلی بازگشته و راهبرد جدیدی را انتخاب کرده. از طرف دیگر، باید در میدان هم اتفاقاتی بیفتد تا تمامی طرفها متوجه شوند، ایران هنوز قدرت لازم برای اعمال تغییرات را دارد. یعنی مسئله صرفا رسانهای یا سیاسی نیست.
