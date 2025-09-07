فیلمی که در جشنواره ونیز ۲۳ دقیقه تشویق شد

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها، این فیلم در هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز با دریافت طولانیترین تشویق ایستاده تاریخ این جشنواره به مدت حدود ۲۳ دقیقه، موجی از احساسات را برانگیخت.
لیست کامل برندگان جشنواره ونیز به شرح زیر است:
جوایز اصلی ونیز
جایزه بزرگ هیئتداوران: «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بنهنیه
شیر نقرهای بهترین کارگردانی: بنی سفدی برای «ماشین کوبنده»
جایزه ویژه هیئتداوران: «زیر ابرها» ساخته جیانفرانکو رزی
بهترین فیلمنامه: والری دوزلی و ژیل مارشان برای «سر کار»
جام ولپی بهترین بازیگر زن: شین ژیلِی برای «خورشید بر همه ما طلوع میکند»
جام ولپی بهترین بازیگر مرد: تونی سرویللو برای «لَا گراتسیا»
جایزه مارچلو ماسترویانی بهترین بازیگر جوان: لونا وِلدر برای «دوست خاموش»
جایزه تماشاگران آرمانی بیوتی: «کاله مالاگا» ساخته مریم توزانی
شیر آینده – جایزه لوئیجی د لورنتیس بهترین فیلم اول: «تابستان کوتاه» ساخته ناستیا کورکیا
جوایز دیگر بخشها
بهترین فیلم: «در جاده» ساخته دیوید پابلس (مکزیک)
بهترین کارگردانی: انوپارنا روی برای «ترانههای درختان فراموششده» (هند)
جایزه ویژه هیئتداوران: «سرزمین گمشده» ساخته آکیو فوجیموتو (ژاپن/فرانسه/مالزی/آلمان)
بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی برای «آدمربایی آربلا» (ایتالیا)
بهترین بازیگر مرد: جاکومو کووی برای «یک سال مدرسه» (ایتالیا/فرانسه)
بهترین فیلمنامه: آنا کریستینا باراگان برای «پیچک» (اکوادور/مکزیک/فرانسه/اسپانیا)
بهترین فیلم کوتاه: «بیکلّی» ساخته لوویسا سیرن (سوئد)
بخش ونیز کلاسیک
بهترین مستند سینمایی: «ماتا هاری» ساخته جو بشنکوفسکی و جیمز ای. اسمیت (ایالات متحده)
بهترین فیلم مرمتشده: «باشو، غریبهی کوچک» ساخته بهرام بیضایی (ایران، ۱۹۸۹)
بخش ونیز ایمرسیو
جایزه بزرگ: «ابرها دو هزار متر بالاترند» ساخته سینگینگ چن (تایوان/آلمان)
جایزه ویژه هیئت داوران: «کمتر از ۵ گرم زعفران» اثر نگار موتوالیمیدانشاه (فرانسه)
جایزه دستاورد: «وداعی طولانی» ساخته کیت وُت و ویکتور مائس (بلژیک/لوکزامبورگ/هلند)
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید