En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فیلمی که در جشنواره ونیز ۲۳ دقیقه تشویق شد

فیلم صدای هند رجب، به کارگردانی کوثر بن هنیه، روایتگر تراژدی زندگی کودکی فلسطینی به نام هند رجب است که بدست اشغالگران صهیونیستی به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۹۴
| |
289 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها، این فیلم در هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز با دریافت طولانی‌ترین تشویق ایستاده تاریخ این جشنواره به مدت حدود ۲۳ دقیقه، موجی از احساسات را برانگیخت.

لیست کامل برندگان جشنواره ونیز به شرح زیر است:

جوایز اصلی ونیز

جایزه بزرگ هیئت‌داوران: «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن‌هنیه

شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی: بنی سفدی برای «ماشین کوبنده»

جایزه ویژه هیئت‌داوران: «زیر ابرها» ساخته جیانفرانکو رزی

بهترین فیلمنامه: والری دوزلی و ژیل مارشان برای «سر کار» 

جام ولپی بهترین بازیگر زن: شین ژیلِی برای «خورشید بر همه ما طلوع می‌کند»

جام ولپی بهترین بازیگر مرد: تونی سرویللو برای «لَا گراتسیا»

جایزه مارچلو ماسترویانی بهترین بازیگر جوان: لونا وِلدر برای «دوست خاموش»

جایزه تماشاگران آرمانی بیوتی: «کاله مالاگا» ساخته مریم توزانی

شیر آینده – جایزه لوئیجی د لورنتیس بهترین فیلم اول: «تابستان کوتاه» ساخته ناستیا کورکیا

جوایز دیگر بخش‌ها

بهترین فیلم: «در جاده» ساخته دیوید پابلس (مکزیک)

بهترین کارگردانی: انوپارنا روی برای «ترانه‌های درختان فراموش‌شده» (هند)

جایزه ویژه هیئت‌داوران: «سرزمین گمشده» ساخته آکیو فوجیموتو (ژاپن/فرانسه/مالزی/آلمان)

بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی برای «آدم‌ربایی آربلا» (ایتالیا)

بهترین بازیگر مرد: جاکومو کووی برای «یک سال مدرسه» (ایتالیا/فرانسه)

بهترین فیلمنامه: آنا کریستینا باراگان برای «پیچک» (اکوادور/مکزیک/فرانسه/اسپانیا)

بهترین فیلم کوتاه: «بی‌کلّی» ساخته لوویسا سیرن (سوئد)

بخش ونیز کلاسیک

بهترین مستند سینمایی: «ماتا هاری» ساخته جو بشنکوفسکی و جیمز ای. اسمیت (ایالات متحده)

بهترین فیلم مرمت‌شده: «باشو، غریبه‌ی کوچک» ساخته بهرام بیضایی (ایران، ۱۹۸۹)

بخش ونیز ایمرسیو

جایزه بزرگ: «ابرها دو هزار متر بالاترند» ساخته سینگینگ چن (تایوان/آلمان)

جایزه ویژه هیئت داوران: «کمتر از ۵ گرم زعفران» اثر نگار موتوالیمی‌دانشاه (فرانسه)

جایزه دستاورد: «وداعی طولانی» ساخته کیت وُت و ویکتور مائس (بلژیک/لوکزامبورگ/هلند)

اشتراک گذاری
برچسب ها
ونیز جشنواره ونیز جشنواره فیلم هند سینمای هند برنده جایزه خبر فوری
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام برندگان جشنواره فیلم ونیز
مروری بر قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا/شروع کار ونیز با دکتر جکيل بود
سکانس‌هایی از فیلم هندی ضدایرانی
اشک‌های جولیا رابرتز در ونیز جاری شد
جشنواره فیلم ونیز هک شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۱۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۵۹ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZD8
tabnak.ir/005ZD8