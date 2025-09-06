۱۶/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 07 September 2025
۰۰:۴۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
604
604
بازدید
پ
ناسا در عکس روز خود به سراغ یک غروب زیبا رفت
آژانس فضایی ناسا در وبسایت خود تصویری از غروب ساردینیا را به مناسبت ماهگرفتگی پیش رو منتشر کرده است.
کد خبر:
۱۳۲۶۹۸۹
تاریخ انتشار:
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۶
06 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۹۸۹
|
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۶
06 September 2025
|
604
بازدید
604
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ناسا
عکس روز
غروب خورشید
خبر فوری
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ میدانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر روز ناسا؛ ماهیگیری برای ماه
نمایی خارق العاده از نیمه تاریک ماه + عکس
همنشینی کمنظیر پدیدههای آسمانی در یک قاب
ناسا شایعه «۶ دقیقه تاریکی در جهان» را رد کرد
تصویر روز ناسا؛ حلقههای سیاره زحل ناپدید شدند + عکس
تصویری که ناسا از نیمه غربی ایران زیبا منتشر کرد
تصویر روز ناسا: نمایی نزدیک و سهبعدی از ماه
عکس | تصاویر رویایی از غروب مردادماهی تهران
غروب خورشید در کنار اجرام آسمانی
عکس روز ناسا: زمین به نزدیکترین فاصله از خورشید رسید!
عکس روز ناسا: طلوع صورت فلکی شکارچی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
سفر فرمانده «سنتکام» به عراق و سوریه
جهش دوباره قیمت محصولات مدیران خودرو
واکنش مولف «تنتن و سندباد» به جسارت آذربایجان به فردوسی و ایران/همینفرهنگ بود که در جنگ ۱۲ روزه جواب داد
آیا همسر مکرون، یک مرد بوده است؟
برگزاری دور سوم مذاکرات فنی ایران و آژانس در وین
ناسا در عکس روز خود به سراغ یک غروب زیبا رفت
مخالفت شدید امام جمعه بابل برای برگزاری کنسرت
تازهترین خبر از سود سهام عدالت
کنایه رشیدپور به کنسرت رفتن جعفر قائم پناه + عکس
ریزش خطرناک پل در کربلا
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
مرگ دردناک کودک ۶ ساله در اتاق عمل
تصاویر گردش یوسف تیموری با هانی کرده اوباش!
عکس: نقاشی بزرگ فعالان اسرائیلی در ساحل تل آویو
تصاویر درگیری جنگندههای ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله میکند / ایران موشک رستاخیز را میزند و جنگ موجودیتی شکل میگیرد!
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
علیرضا منصوریان: عادل فردوسیپور را میبینم حالم بد میشود
میوههایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی میدهند
کارگردان مهمانکُشی: همه بازیگران زن تزریقیاند!
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
نتانیاهو در جلسه کابینه کوتاه آمد
ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد؛ فقط ما!
پیش بینی قیمت طلا و سکه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
ادعای جنجالی نتانیاهو درباره برنامه هستهای ایران
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیقتر شده است
ویدیویی که دوباره وایرال شد؛ پخش اعترافات خلبانهای اسیر شده F35 اسرائیلی
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
(۲۱۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدینژاد را بیامرزد
(۱۷۸ نظر)
حرفهای فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
(۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله میکند / ایران موشک رستاخیز را میزند و جنگ موجودیتی شکل میگیرد!
(۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
(۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند
(۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
(۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
(۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه میکند؟
(۶۹ نظر)
ترکیه میتواند در 72 ساعت به تلآویو وارد شود!
(۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمیگذارد مکانیسم ماشه فعال شود
(۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
(۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوریها؛ قبولی در رشته پزشکی سختتر شد/ مجلس ورود میکند
(۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
(۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!
(۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZD3
tabnak.ir/005ZD3
کپی شد