ارمنستان تسلیم پرتغال؛ تاخت و تاز رونالدو بیخ گوش ایران/ رسیدن به ۱۴۰ در ۴۰ سالگی

کریستیانو رونالدو بازهم در لباس تیم ملی کشورش گلزنی کرد و همچنان در ۴۰ سالگی سرحال و آماده نشان می‌دهد.
ارمنستان تسلیم پرتغال؛ تاخت و تاز رونالدو بیخ گوش ایران/ رسیدن به ۱۴۰ در ۴۰ سالگی

رسیدن به گل شماره ۱۴۰ در ۴۰ سالگی، کاری است که کریستیانو رونالدو از پس آن برآمد و او همچنان این فرصت را دارد که گل‌های ملی‌اش را ارتقا دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی ارمنستان در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در منطقه اروپا از تیم ملی پرتغال میزبانی کرد که بازی به پایان نرسیده، کریستیانو رونالدو به رکورد جدیدی دست یافت.

رونالدو که تا پیش از این مسابقه با به ثمر رساندن ۱۳۸ گل ملی در ۲۲۱ بازی پیشتاز گلزنان ملی بود، با به ثمر رساندن دو گل، تعداد گل‌های ملی‌اش را به عدد ۱۴۰ رساند.

ارمنستان در همان نیمه نخست با دریافت ۳ گل تسلیم پرتغال شد. کریستیانو رونالدو ۴۰ ساله گل دوم تیمش را در دقیقه ۲۱ به ثمر رساند و با شروع نیمه دوم هم در دقیقه ۴۶ دبل کرد و گل چهارم پرتغال را وارد دروازه ارمنستان کرد.

برچسب ها
کریستیانو رونالدو تیم ملی پرتغال ارمنستان جام جهانی ۲۰۲۶
