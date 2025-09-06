En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: مذاکره با آمریکا از طریق واسطه‌ها ادامه دارد

عراقچی گفت: هر وقت آمریکا آمادگی مذاکره عادلانه و با احترام داشته باشد مذاکره را آغاز می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۶۸
| |
423 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه در همایش ملی توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران اظهار کرد: ما امروز با فشارها و محدودیت های بین المللی مواجه هستیم اما ظرفیت های بی نظیری هم داریم که نگر این ظرفیت ها درست به کار گرفته شوند می توانند آینده ای متفاوت برای ما رقم بزنند.

عراقچی گفت: یکی از ماموریت های  وزارت خارجه این است که برای رفع تحریم ها تلاش کند. در خصوص رفع تحریم ها این کار از طریق مذاکرات باید صورت گیرد. ما در خصوص مذاکره برای رفع تحریم جدیت داشتیم و در دولت جدید برنامه ریزی کردیم و مذاکرات آغاز شد. پنج دور انجام شد که دور از قبل از دور ششم رژیم اقدام به تجاوز نظامی کرد و امریکا هم ملحق شد. بعد از این جنگ و دفاع قهرمانانه ملت ایران به طور طبیعی مذاکره شکل دیگری نسبت به قبل از جنگ خواهد داشت. 

وی تصریح کرد:  این طور نیست که با وجود شهدا به میز مذاکره با شرایط قبل بازگردیم. حتما شکل و ابعاد جدید دارد و مولفه های جدیدی وارد شده که باید برای آنان طراحی داشته باشیم. ما در حال طراحی در این خصوص هستیم.

 عراقچی تصریح کرد:  روابط ما با آژانس بعد از حمله دچار تلاطم شد. تاسیسات ما مورد حمله واقع شده و طبیعتا مراودات ما نمی تواند مثل گذشته باشد و همین امروز همکاران من در وین برای رسیدن به چارچوب جدید مذاکرات خوبی داشتند و ما نزدیک هستیم که به یک چارچوب جدید با آژانس به تفاهم برسیم. 

عراقچی اظهار داشت: با سه کشور اروپایی هم مذاکرات ادامه دارد. چند دور تلفنی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی گفتگو داشتم و دو شب پیش با خانم کالاس گفتگو داشتم. فکر می‌کنم درک بهتری از اوضاع در حال پدید شدن است. سه کشور اروپایی اشتباه بزرگی کردند و به سمت مکانیسم ماشه رفتند. کار را در اصل سختتر کردند. گفتگوها ادامه دارد و امیدوارم به درک مشترکی برسیم. 

وی تاکید کرد: با آمریکا از طریق واسطه‌ها گفتگوها ادامه دارد. ان روزی که امریکایی ها امادگی داشته باشند بر اساس احترام متقابل مذاکره کنند ما هم آمادگی داریم. باید حقوق و منافع ما رعایت شود. البته هیچکس دیگر نباید از وظایف خودش غافل شود.

عراقچی تصریح کرد: با سه کشور اروپایی مذاکرات ما ادامه دارد. با وزرای خارجه سه کشور چند دور تلفنی گفت‌وگو کردم، دو شب پیش با خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره رو در رو در دوحه قطر بیش از دو ساعت داشتم و درک بهتری از اوضاع در حال پدید آمدن است.

وی گفت: کشورهای اروپایی اشتباه بزرگی را مرتکب شدند و کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند. گفت‌وگوهای ما با آنها ادامه دارد و امیدوارم بتوانیم به درک مشترکی برسیم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا مذاکره برنامه هسته ای اروپا مکانیسم ماشه خبر فوری
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشبیه جالب مکانیزم ماشه توسط نماینده مجلس
نبویان: حقوق هسته‌ای قربانی ترس نشود
پیام مهم اتحادیه اروپا به ایران درباره مذاکره
ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی
عراقچی: هیچ ترسی از مذاکره یا جنگ نداریم
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو
بقائی: از گفت‌وگو با هیچ طرفی واهمه نداریم
عراقچی: ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید
عراقچی: رویکردمان در مذاکرات با اروپا قوی‌تر خواهد بود
عراقچی: از حقوق هسته‌ای مردم ایران دفاع خواهیم کرد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۱۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZCi
tabnak.ir/005ZCi