به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه در همایش ملی توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران اظهار کرد: ما امروز با فشارها و محدودیت های بین المللی مواجه هستیم اما ظرفیت های بی نظیری هم داریم که نگر این ظرفیت ها درست به کار گرفته شوند می توانند آینده ای متفاوت برای ما رقم بزنند.

عراقچی گفت: یکی از ماموریت های وزارت خارجه این است که برای رفع تحریم ها تلاش کند. در خصوص رفع تحریم ها این کار از طریق مذاکرات باید صورت گیرد. ما در خصوص مذاکره برای رفع تحریم جدیت داشتیم و در دولت جدید برنامه ریزی کردیم و مذاکرات آغاز شد. پنج دور انجام شد که دور از قبل از دور ششم رژیم اقدام به تجاوز نظامی کرد و امریکا هم ملحق شد. بعد از این جنگ و دفاع قهرمانانه ملت ایران به طور طبیعی مذاکره شکل دیگری نسبت به قبل از جنگ خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این طور نیست که با وجود شهدا به میز مذاکره با شرایط قبل بازگردیم. حتما شکل و ابعاد جدید دارد و مولفه های جدیدی وارد شده که باید برای آنان طراحی داشته باشیم. ما در حال طراحی در این خصوص هستیم.

عراقچی تصریح کرد: روابط ما با آژانس بعد از حمله دچار تلاطم شد. تاسیسات ما مورد حمله واقع شده و طبیعتا مراودات ما نمی تواند مثل گذشته باشد و همین امروز همکاران من در وین برای رسیدن به چارچوب جدید مذاکرات خوبی داشتند و ما نزدیک هستیم که به یک چارچوب جدید با آژانس به تفاهم برسیم.

عراقچی اظهار داشت: با سه کشور اروپایی هم مذاکرات ادامه دارد. چند دور تلفنی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی گفتگو داشتم و دو شب پیش با خانم کالاس گفتگو داشتم. فکر می‌کنم درک بهتری از اوضاع در حال پدید شدن است. سه کشور اروپایی اشتباه بزرگی کردند و به سمت مکانیسم ماشه رفتند. کار را در اصل سختتر کردند. گفتگوها ادامه دارد و امیدوارم به درک مشترکی برسیم.

وی تاکید کرد: با آمریکا از طریق واسطه‌ها گفتگوها ادامه دارد. ان روزی که امریکایی ها امادگی داشته باشند بر اساس احترام متقابل مذاکره کنند ما هم آمادگی داریم. باید حقوق و منافع ما رعایت شود. البته هیچکس دیگر نباید از وظایف خودش غافل شود.

عراقچی تصریح کرد: با سه کشور اروپایی مذاکرات ما ادامه دارد. با وزرای خارجه سه کشور چند دور تلفنی گفت‌وگو کردم، دو شب پیش با خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره رو در رو در دوحه قطر بیش از دو ساعت داشتم و درک بهتری از اوضاع در حال پدید آمدن است.

