تهیه طومار برای علی دایی + عکس

مردم اردبیل در حمایت و قدردانی از علی دایی، اسطوره فوتبال ایران طوماری از جنس مهر و احترام امضا کردند.
