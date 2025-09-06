En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری کلاهبردار یک میلیاردی فروش گوشی در اصفهان

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار آگهی جعلی فروش گوشی تلفن همراه در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد ریالی از یک شهروند کرده بود.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۵۹
| |
4 بازدید
دستگیری کلاهبردار یک میلیاردی فروش گوشی در اصفهان

به گزارش تابناک، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان از دستگیری فردی که در فضای مجازی با انتشار آگهی‌ جعلی فروش تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری کرده بود خبر داد و گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این‌که فردی تحت عنوان فروش گوشی تلفن همراه مبلغ یک میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود:با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد شاکی پس از مشاهده آگهی فروش تلفن همراه در یکی از سایت‌های واسطه‌گر فروش کالا، مبلغ یک میلیارد ریال به حساب فرد آگهی‌دهنده واریز کرده، اما با گذشت زمان نه تنها گوشی به او تحویل داده نشده بلکه پشتیبانی سایت نیز دیگر پاسخگوی تماس‌های وی نبوده است.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند. بررسی‌ها نشان داد که این فرد با همین شیوه از ۱۹ نفر دیگر در سراسر کشور نیز کلاهبرداری کرده است. متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

طاهرپور در پایان به شهروندان هشدار داد:برای پیشگیری از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی، به تبلیغات جعلی و قیمت‌های غیرمنطقی در فضای مجازی اعتماد نکنید و پیش از هرگونه خرید آنلاین، از اعتبار فروشنده و اصالت صفحات مجازی اطمینان حاصل کنید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان کلاهبرداری فضای مجازی فروش گوشی دستگیری خبر فوری
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگرداندن ۳۲۰ میلیون تومان به یک مالباخته
نکات مهمی در خصوص پیشگیری و پیگیری کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری ۲۸ میلیارد ریالی با ترفند فروش گوشی همراه
کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی در فضای مجازی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۰۸ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZCZ
tabnak.ir/005ZCZ