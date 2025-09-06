دستگیری کلاهبردار یک میلیاردی فروش گوشی در اصفهان

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار آگهی جعلی فروش گوشی تلفن همراه در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد ریالی از یک شهروند کرده بود.

به گزارش تابناک، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان از دستگیری فردی که در فضای مجازی با انتشار آگهی‌ جعلی فروش تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری کرده بود خبر داد و گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این‌که فردی تحت عنوان فروش گوشی تلفن همراه مبلغ یک میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود:با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد شاکی پس از مشاهده آگهی فروش تلفن همراه در یکی از سایت‌های واسطه‌گر فروش کالا، مبلغ یک میلیارد ریال به حساب فرد آگهی‌دهنده واریز کرده، اما با گذشت زمان نه تنها گوشی به او تحویل داده نشده بلکه پشتیبانی سایت نیز دیگر پاسخگوی تماس‌های وی نبوده است.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند. بررسی‌ها نشان داد که این فرد با همین شیوه از ۱۹ نفر دیگر در سراسر کشور نیز کلاهبرداری کرده است. متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

طاهرپور در پایان به شهروندان هشدار داد:برای پیشگیری از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی، به تبلیغات جعلی و قیمت‌های غیرمنطقی در فضای مجازی اعتماد نکنید و پیش از هرگونه خرید آنلاین، از اعتبار فروشنده و اصالت صفحات مجازی اطمینان حاصل کنید.