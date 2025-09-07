تحقیق جدید می‌تواند باورهای رایج درمورد تغذیه را زیر سؤال ببرد؛ پژوهشگران دریافته‌اند که مصرف پروتئین حیوانی نه تنها با افزایش خطر مرگ‌ومیر مرتبط نیست، بلکه ممکن است اثر محافظتی اندکی در برابر مرگ ناشی از سرطان داشته باشد. این یافته‌ها با توصیه‌های قدیمی سازمان‌های بهداشتی مبنی‌بر محدودکردن مصرف گوشت قرمز در تضاد است. البته شک و شبهه‌هایی درباره تحقیق حاضر وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ براساس گزارش ساینس‌آلرت، این مطالعه داده‌های نزدیک به ۱۶ هزار فرد بزرگسال در آمریکا را تجزیه‌وتحلیل کرده است. محققان دانشگاه مک‌مستر پس از بررسی الگو‌های مصرف پروتئین حیوانی و گیاهی هیچ ارتباطی بین مصرف بیشتر پروتئین حیوانی و افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان یا هر علت دیگری پیدا نکردند. در مقابل، نتایج حاکی از یک کاهش «کوچک، اما معنادار» در مرگ‌ومیر مرتبط با سرطان در میان افرادی بود که پروتئین حیوانی بیشتری مصرف می‌کردند.

پروفسور «استوارت فیلیپس» (Stuart Phillips)، سرپرست این تحقیق، می‌گوید: «سردرگمی زیادی درمورد پروتئین وجود دارد. این مطالعه به شفاف‌سازی کمک می‌کند و برای کسانی که به دنبال تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی‌بر شواهد هستند، اهمیت دارد.»

آیا واقعاً پروتئین حیوانی از مرگ ناشی از سرطان جلوگیری می‌کند؟

با وجود نتایج جالب توجه، این مطالعه با انتقادات و محدودیت‌های جدی روبه‌رو است که نباید نادیده گرفته شوند. اولاً این پژوهش توسط «انجمن ملی دامداران گوشت گاو آمریکا» تأمین مالی شده است که یک گروه لابی‌گر در صنعت گوشت است و می‌تواند شائبه تضاد منافع را ایجاد کند.

دوماً، و مهم‌تر از آن، محققان به‌جای بررسی «گوشت قرمز» به‌طور خاص، مصرف «پروتئین حیوانی» را به عنوان یک دسته کلی تحلیل کرده‌اند. این دسته شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و محصولات لبنی می‌شود. این تمایز بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که ماهی، به ویژه انواع چرب آن، دارای خواص ضدسرطانی است. بنابراین، ممکن است اثر محافظتی مشاهده شده در این تحقیق، ناشی از مصرف ماهی و سایر محصولات لبنی باشد و نه ایمن‌بودن گوشت قرمز.

علاوه‌براین، این مطالعه تفاوتی بین گوشت‌های فرآوری‌شده (مانند سوسیس و بیکن که توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان «سرطان‌زای قطعی» طبقه‌بندی شده‌اند) و گوشت‌های فرآوری‌نشده قائل نشده است؛ تمایزی که در علم تغذیه بسیار مهم است.

درکل کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند که این مطالعه نباید به عنوان مجوزی برای مصرف نامحدود گوشت تلقی شود. مصرف بیش‌ازحد گوشت قرمز همچنان با افزایش خطر بیماری‌های جدی دیگر مانند بیماری‌های قلبی و دیابت مرتبط است.

نتایج این پژوهش در ژورنال Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شده است.