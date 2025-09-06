عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت آماده شدن گزارش کمیسیون امنیت ملی، فردا بررسی آن در صحن مجلس با قید ۳ فوریت انجام و احتمال مطرح شدن خروج ایران از NPT وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از بررسی اقدامات ایران در قبال مکانیسم ماشه خبر داد.

وی اظهار داشت: قرار است فردا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال مکانیسم ماشه ارائه دهد که یکی از این اقدامات، بررسی موضوع خروج ایران از معاهده NPT است.

سلیمی افزود: چنانچه این گزارش کمیسیون امنیت ملی به صحن علنی مجلس ارائه شود، بررسی آن با قید ۳ فوریت انجام خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: اعضای شورای نگهبان نیز در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت تا در صورت تصویب، همان‌جا مصوبه را تأیید کرده و برای ابلاغ آماده شود.

وی تأکید کرد: این روند نشان می‌دهد مجلس و سایر نهاد‌های ذیربط با قاطعیت در حال پیگیری اقدامات متقابل در برابر فشار‌های غربی هستند و تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و اجرایی خواهد شد.