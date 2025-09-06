مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: یکی از محیط‌ بانان در منطقه حفاظت‌ شده ورجین شمیرانات در جریان ممانعت از ورود غیرمجاز سه متعرض طبیعت، مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسن عباس نژاد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر از متعرضان غیر مجاز که قصد ورود به منطقه حفاظت شده ورجین را داشتند با ممانعت محیط بان گرمابدر رو به رو شدند و در جریان درگیری، این محیط بان از ناحیه صورت و بینی به‌شدت آسیب دید و با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت.

وی افزود: موضوع بلافاصله به کلانتری اطلاع داده شد و با هماهنگی فرماندهی انتظامی منطقه، ضاربان دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران عباس نژاد با تأکید بر اینکه وظیفه ذاتی محیط بانان، حفاظت از حیات وحش و صیانت از مناطق حفاظت شده است، اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست بدون هیچ گونه اغماض از طریق مراجع قضایی با هرگونه تعرض به محیط بانان و محیط زیست برخورد خواهد کرد.

۱۰ شهریورماه نیز یحیی عسگریان - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان شمیرانات - حین انجام مأموریت، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.