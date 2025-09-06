به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سازمان ثبتاحوال کشور اعلام کرد: بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام فاطمه با ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۷۰ فراوانی، زهرا با ۲ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۶۴ فراوانی و مریم با ۱ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۳۹ فراوانی، پرتکرارترین نامهای زن در ایران به شمار میآیند.
نامهای معصومه، زینب، رقیه، سکینه، لیلا، خدیجه، مرضیه به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبتاحوال کشور به خود اختصاص دادهاند.
این اطلاعات بر اساس دادههای جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبتاحوال کشور از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.
