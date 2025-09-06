به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده، با هدف پایش اطلاعات مالکیت و سکونت خانوارها ایجاد شده است. این سامانه به دستگاههای اجرایی کمک میکند که میان مالک، مستأجر و خانههای خالی تفکیک دقیقتری داشته باشند و بر اساس دادههای واقعی، سیاستهای تعرفهای را عادلانهتر تدوین کنند.
توانیر به عنوان متولی مدیریت برق کشور، نیازمند دادههای بهروز و برخط این سامانه است تا بتواند مشترکان را بر اساس الگوی سکونت و مصرف، شناسایی و دستهبندی کند. طبق قانون، خانوارهایی که در این سامانه ثبتنام نکرده یا اطلاعات خود را تکمیل نکردهاند، مشمول تعرفه برق در بالاترین پلکان مصرف خواهند شد.
عبدالامیر یاقوتی - مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکین توانیر در این رابطه، گفت: مشترکانی که در سامانه ثبتنام نکردهاند نرخ برق آنها به بالاترین نرخ محاسبه میشود، این مساله یک ضمانت اجرایی است که مردم در سامانه ثبتنام کنند.
بهگفته وی این موضوع یک الزامی برای ثبتنام است که در قانون نیز درج شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکین توانیر با بیان اینکه این موضوع نیازمند زیرساخت است، گفت: طبق قانون اگر مشترکی ثبتنام نکند تعرفه برق آن شخص پر مصرف محاسبه میشود و این مساله یکی از بندهای دستورالعمل این قانون برای اجرا است.
یاقوتی اظهار کرد: برای اعمال دقیق این قانون، لازم است اطلاعات مشترکین از طریق وبسرویس رسمی سامانه املاک و اسکان در اختیار توانیر قرار گیرد تا امکان تفکیک مشترکانی که خوداظهاری نکردهاند، فراهم شود.
یکی از بزرگترین چالشهای صنعت برق کشور در سالهای اخیر، ناترازی میان تولید و مصرف بوده است. اتصال توانیر به سامانه املاک و اسکان، ابزاری برای شناسایی دقیقتر الگوهای مصرفی در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد. همچنین یکی از ابعاد مهم این طرح، هدفمند شدن یارانههای پنهان انرژی است. در حال حاضر، به دلیل نبود اطلاعات دقیق از محل سکونت و مالکیت، بخش قابلتوجهی از یارانه برق به مشترکان پرمصرف و حتی خانههای خالی اختصاص مییابد.
با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی تاکنون بخشی از اطلاعات را در اختیار توانیر قرار داده است، اما به دلیل ناکامل بودن دادهها، اجرای این طرح بهصورت فراگیر عملیاتی نشده است. تکمیل این تبادل اطلاعات و اتصال سیستمی میان دو دستگاه، پیششرط اصلی اجرای دقیق تعرفه پرمصرفها است، که طبق اعلام تکمیل ارتباط سیستمی میان دو دستگاه، اعمال تعرفه بالاترین پلکان برای مشترکین فاقد ثبتنام بهسرعت اجرایی خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید