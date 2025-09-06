En
سقف وام خرید خودرو جانبازان ۳۲۰ میلیون شد

هیات عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای تازه، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو از شرکت‌های داخلی ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را ۳۲۰ میلیون تومان تعیین کرد.
سقف وام خرید خودرو جانبازان ۳۲۰ میلیون شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در نشست اخیر هیات عالی بانک مرکزی، افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو از شرکت‌های داخلی به تصویب رسید. این تغییر صرفاً شامل خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران بوده و در چارچوب بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود.

برهمین اساس و با مصوبه هیات عالی بانک مرکزی، در راستای مساعدت به قشر هدف در تسهیلات موصوف (خانواده معزز شهدا؛ جانبازان و ایثارگران) سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه خرید خودرو از شرکت‌های داخلی برای مشمولین مذکور، موضوع بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری به مبلغ ۳۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

