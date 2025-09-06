En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینفوتابناک/ حراج بزرگ دانشگاه‌های دولتی

کد خبر: ۱۳۲۶۸۸۴
| |
697 بازدید
|
۲

اینفوتابناک/ حراج بزرگ دانشگاه‌های دولتی

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه شهریه دانشگاه دولتی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۶۷۶ میلیون بده ارشد مهندسی شریف بگیر!
جزئیات افزایش شهریه دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی جدید
فرار به جلوی سخنگوی دانشگاه آزاد درباره افزایش شهریه‌ها!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
5
پاسخ
ارزش نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
2
پاسخ
به کامِ سرمایه‌‎داران بالاشهر نشین!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
ایفمارک تست‌های پزشکی منیر الحدادی را تأیید کرد
برگزاری جشن امامت حضرت مهدی و هفته وحدت در مسجد احباب الحسین
فاطمه، زهرا و مریم؛ پرتکرارترین نام دختران ایرانی از ۱۲۹۷
واکنش نماینده مجلس به دروغگویی وزیر جهاد کشاورزی
قبض برق نجومی در انتظار جاماندگان ثبت‌نام املاک
برپایی نمایشگاه آثار دست‌ساز اسرای ایرانی و عراقی جنگ
والیبالیست‌های قهرمان: ما را معاف کنید!
فلاحت‌پیشه: دیپلمات‌ها می‌توانند جلوی جنگ را بگیرند
جی-۲۰؛ تنها جنگنده نسل پنجم دو سرنشین عملیاتی
تأکید پزشکیان بر کنترل هزینه‌های وزارت جهادکشاورزی
ماجرای ازدحام اتباع افغان در مقابل پلیس مهاجرت
سقف وام خرید خودرو جانبازان ۳۲۰ میلیون شد
معرفی یک‌مجموعه‌داستان نبوی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۹۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZBM
tabnak.ir/005ZBM