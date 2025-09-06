۱۵/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 06 September 2025
۱۵:۵۱
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
697
697
بازدید
۲
پ
اینفوتابناک/ حراج بزرگ دانشگاههای دولتی
کد خبر:
۱۳۲۶۸۸۴
تاریخ انتشار:
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۴
06 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۸۸۴
|
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۴
06 September 2025
|
697
بازدید
697
بازدید
|
۲
برچسب ها
دانشگاه
شهریه
دانشگاه دولتی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ میدانیم
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
مطالب مرتبط
۶۷۶ میلیون بده ارشد مهندسی شریف بگیر!
جزئیات افزایش شهریه دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی جدید
فرار به جلوی سخنگوی دانشگاه آزاد درباره افزایش شهریهها!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
5
پاسخ
ارزش نداره
ناشناس
|
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
2
پاسخ
به کامِ سرمایهداران بالاشهر نشین!
آخرین اخبار
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین میشود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
ایفمارک تستهای پزشکی منیر الحدادی را تأیید کرد
برگزاری جشن امامت حضرت مهدی و هفته وحدت در مسجد احباب الحسین
فاطمه، زهرا و مریم؛ پرتکرارترین نام دختران ایرانی از ۱۲۹۷
واکنش نماینده مجلس به دروغگویی وزیر جهاد کشاورزی
قبض برق نجومی در انتظار جاماندگان ثبتنام املاک
برپایی نمایشگاه آثار دستساز اسرای ایرانی و عراقی جنگ
والیبالیستهای قهرمان: ما را معاف کنید!
فلاحتپیشه: دیپلماتها میتوانند جلوی جنگ را بگیرند
جی-۲۰؛ تنها جنگنده نسل پنجم دو سرنشین عملیاتی
تأکید پزشکیان بر کنترل هزینههای وزارت جهادکشاورزی
ماجرای ازدحام اتباع افغان در مقابل پلیس مهاجرت
سقف وام خرید خودرو جانبازان ۳۲۰ میلیون شد
معرفی یکمجموعهداستان نبوی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ میدانیم
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله میکند / ایران موشک رستاخیز را میزند و جنگ موجودیتی شکل میگیرد!
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعهکشی جام حذفی؛ رقابت غولها و شگفتیسازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوههایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی میدهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترکها شد
نتانیاهو در جلسه کابینه کوتاه آمد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد؛ فقط ما!
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط میکند مسئول میشود!
(۱۹۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدینژاد را بیامرزد
(۱۷۸ نظر)
حرفهای فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
(۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله میکند / ایران موشک رستاخیز را میزند و جنگ موجودیتی شکل میگیرد!
(۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
(۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند
(۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
(۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
(۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه میکند؟
(۶۹ نظر)
ترکیه میتواند در 72 ساعت به تلآویو وارد شود!
(۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمیگذارد مکانیسم ماشه فعال شود
(۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
(۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوریها؛ قبولی در رشته پزشکی سختتر شد/ مجلس ورود میکند
(۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
(۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!
(۵۷ نظر)
