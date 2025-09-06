به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در پی وقوع زلزله شدید در روز‌های اخیر در کشور افغانستان و خسارات وارد شده به مردم این کشور، هواپیمای ترابری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شامل اقلام امدادی، غذایی و دارویی به مقصد افغانستان اعزام شد.

وی افزود: کمک‌رسانی به همنوعان در شرایط سخت، وظیفه ذاتی و انسانی ماست و کارکنان نیروی هوایی ارتش هر نقطه‌ای از ایران اسلامی یا کشور‌های همسایه که نیازمند یاری باشند، آمادگی کامل دارند تا در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شوند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: مأموریت‌های انسان‌دوستانه نیروی هوایی ارتش علاوه بر تقویت روحیه ایثار و همدلی، نشان‌دهنده عمق پیوند‌های برادری و همسایگی بین ملت ایران و افغانستان است.