ورود سازمان بازرسی به بررسی ناترازی انرژی

ذبیح‌الله خداییان درباره قصوری که در گذشته در حوزه تامین انرژی صورت گرفته و سبب شده تا امروز با کشور با ناترازی انرژی بویژه برق روبرو باشد، اظهار داشت: قطعاً در زمینه ناترازی‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته که از سوی سازمان بازرسی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

پیگیری موضوع فلر سوزی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی همچنین از پیگیری‌های متعدد سازمان بازرسی در استان‌های خوزستان و بوشهر در خصوص فلر سوزی خبر داد و افزود: تلاش می‌شود با تدوین برنامه‌ای مشخص و با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، از هدررفت این گازها که هم به محیط زیست آسیب می‌رساند و هم سرمایه ملی را نابود می‌کند، جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اقدامات خوبی در این حوزه آغاز شده و در حال پیگیری است، گفت: برنامه‌های دولت قبل و دولت چهاردهم نیز اخذ شده تا روشن شود چه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.

دریافت برنامه‌های دستگاه‌های متولی

خدائیان ادامه داد: هم‌اکنون نیز برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در زمینه انرژی دریافت می‌شود تا مشخص شود، به عنوان نمونه، وزارت نیرو چه طرح‌هایی برای چهار سال آینده در نظر گرفته است.

وی تأکید کرد: با توجه به کسری انرژی موجود، سازمان بازرسی برنامه‌های حوزه آب، برق و گاز را دریافت کرده و نظارت دقیقی بر نحوه اجرای آن‌ها خواهد داشت.

نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از سوی دیگر، در برنامه هفتم توسعه تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده است که سازمان بازرسی اجرای آن‌ها را رصد می‌کند تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

ضرورت اصلاح الگوی مصرف

خدائیان در ادامه با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف گفت: در کنار افزایش تولید، توجه به کاهش مصرف بسیار ضروری است و باید تلاش کرد میزان مصرف کاهش یابد. به عنوان نمونه، بخش خصوصی در برخی استان‌ها تمایل دارد با جایگزینی لامپ‌های پرمصرف و کولرهای فرسوده، مصرف انرژی را کاهش دهد و مابه‌التفاوت صرفه‌جویی را دریافت کند.

وی افزود: در این زمینه مذاکراتی با وزارت نیرو در حال انجام است تا اقدامات مؤثری صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در کنار نهضت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف نیز باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

