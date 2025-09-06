En
افزایش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس با صعود ۱۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۶۰
299 بازدید
افزایش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۱۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): هزار واحد مثبت

 ارزش معاملات: ۱۰۹۵۰۰ میلیارد تومان

برچسب ها
شاخص کل بازار بورس خبر فوری بازار سرمایه گداری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
خنده تلخ اون موقع هست که وقتی ۳۵هزارتا در یک روز و پشت هم می‌ریزه صدا در نمیاد و لال ولی وقتی می‌ره بالا بوق و شیپور شروع میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
امروز: ملت جوگیر حمله، صف خرید...
فردا: ملت جوگیر صف فروش، اعتراض جلوی سازمان بورس...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
2
پاسخ
شاخص مثبت بود ولی خیلی سهم ها منفی بودند.
